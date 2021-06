Florencio Randazzo anunció que será candidato en las legislativas Mates y Noticias

«Quiero contarles que voy a ser candidato a diputado nacional en las próximas elecciones y que estamos construyendo un espacio amplio, con dirigentes políticos comprometidos, y actores de la sociedad civil que con enorme valentía van a ponerle el cuerpo y el alma a este desafío», escribió Randazzo en su cuenta de Twitter.

«Pretendo representar a todos los argentinos que están desencantados con los gobiernos que tuvieron responsabilidad. Hay millones de argentinos que sueñan con un país mejor. Hay que tratar de ordenar la economía. Es imposible generar empleo con estos niveles de inflación. No hay ahorro y si no hay ahorro, no hay inversión, no hay capital humano», sostuvo el chivilcoyano en una nota publicada este domingo en Clarín.