«Rechazamos la presencialidad sin condiciones de Kicillof y Aiola» Mates y Noticias

PUBLICACIÓN SOLICITADA

El gobernador Kicillof anunció la vuelta a la presencialidad en la mayoría de los distritos de la provincia, por la supuesta baja en los contagios, por lo que el GBA dejaría de ser una zona de alarma epidemiológica, al tener menos de 500 casos cada 100.000 habitantes. Sin embargo, los indicadores epidemiológicos se mantienen por encima de ese número, a lo que se suma la alta ocupación de camas de terapia intensiva y que casi la mitad de los fallecidos de los últimos 14 días son de la Provincia.

El gobernador usa el eufemismo “presencialidad cuidada” para anunciar una medida criminal que implica la reapertura de clases presenciales en la época más fria del año y con presencia de variantes del virus con mayor contagiosidad, mientras un 35% de docentes y auxiliares no está vacunado y del 65% restante una buena parte no tiene la segunda dosis. La presencialidad escolar y el movimiento de población que conlleva son una de las razones del desborde sanitario y el pico de contagios que vivimos el mes pasado, que se sostiene ahora entre 25 y 30 mil casos y con 500 a casi 800 fallecimientos diarios.

No escuchamos del gobernador Kicillof ni una medida que ataque la gravísima situación social que sufren las miles de familias que hoy asisten a la escuela pública, tres de cada cuatro niños es pobre en el Conurbano bonaerense y hay miles de estudiantes que son excluidos de la educación por no tener insumos ni conectividad para mantener la continuidad pedagógica.

En Chacabuco Aiola salió a exigir la vuelta a la presencialidad a pesar de continuar en fase dos, con la terapia intensiva al 80% en promedio y sin haber tomado ningún tipo de medida para acondicionar las escuelas ni garantizar la virtualidad. Sin derivar presupuesto real, toma una posición electoral en la misma línea que Kiciloff y Larreta en función de los intereses empresariales. Vuelve a achicarse la «grieta».

Denunciamos que SUTEBA, FEB, UDocBA y los sindicatos del FUDB participaron de una reunión con el gobernador y no han rechazado las medidas. Direcciones totalmente cooptadas que no dicen una palabra sobre el gobierno que negó la reapertura de la paritaria salarial, a pesar de que la inflación está en 20,4%, sólo recibimos 14,1 % y la próxima cuota (del 7%) recién es en agosto.

Exigimos a la conducciones de la FUDB la urgente convocatoria a asambleas en todos los distritos para decidir las medidas a tomar para enfrentar esta política que pone en riesgo la salud de toda la comunidad educativa como si lo están haciendo los distritos dirigidos por Suteba Multicolor. De no hacerlo, instamos a los docentes a autoconvocarse y salir a la lucha por la educación y la salud.

Tribuna Docente Chacabuco.