Con récord de contagios, Chile cierra sus fronteras por 30 días

Desde el lunes solo se podrá salir de Chile por razones que sean «fundamentales para el país, porque hay una medida humanitaria de por medio, porque es esencial para la salud, o porque la persona que sale no vuelve», explicó la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, en conferencia de prensa en el Palacio presidencial de La Moneda.

Asimismo, no podrán ingresar extranjeros no residentes, salvo los que vengan de países que no reportan transmisión comunitaria del virus, de acuerdo con una lista de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Antes de esta medida, el propio Gobierno informó que quienes entraran al país debían hacer una cuarentena preventiva de 14 días en un hotel sanitario.

También se informó, en simultáneo, la mayor cifra de contagios diarios en Chile de toda la pandemia, con 7.830 casos nuevos y 193 fallecidos en las últimas 24 horas.

Fuente: Telam