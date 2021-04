El fútbol de Chacabuco jugó la segunda fecha Mates y Noticias

Se disputó durante este fin de semana, con dos partidos el sábado y dos el domingo.

En el primer cotejo, por la zona “B”, en el complejo deportivo anexo a la Escuela Nº 5 de la localiad de O’Higgins, el local y San Martín empataron 2 a 2. Tulli y Cisneros convirtieron para el «Ferroviaro», mientras que Levato y Vázquez anotaron para los locales. Este resultado dejó afuera de la clasificación a Peña la 12.

Más tarde, Racing, por la zona “A”, derrotó a Rivadavia por 3 a 1 y sigue con chances de clasificar. Dacciavo, Gómez y Pagano hicieron los goles académicos. José Flores marcó el descuento para el “Celeste”.

Ya en domingo, en el «Coqueto», River Plate, por la zona «A», se alzó con el clásico ante Argentino por 2 a 0 y logró pasar a la fase siguiente del torneo Preparación que organiza la Liga Deportiva de Chacabuco. Rossetti y Basualdo le dieron la victoria a los dirigidos por Luis Nanni.

Por su parte, por la zona “C”, en el «Aldo Carena», 9 de julio debutó goleando a La Nueva Academia por 11 a 1. Los goles del “Lobo” fueron conquistados por Cibiriain y Palleros (4 cada uno) Durante, Cruz y Ventre. El del honor para la visita lo consiguió Zubillaga.

Las posiciones

Zona “A”: River 6, Racing y Argentino 3, Rivadavia 0

Zona “B”: San Martín 4, O´Higgins 1, Peña La 12 0

Zona “C”: 9 de julio y San Lorenzo(Rawson) 3, La Nueva Academia 0

Próxima fecha

Zona «A»: Argentino vs Racing y Rivadavia vs River

Zona “B”: Peña la 12 vs O´Higgins. libre: San Martín

Zona “C”: San Lorenzo vs 9 de julio. Libre: La Nueva Academia