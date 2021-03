“Claroscuro” el nuevo single de Travis Birds admin

Claroscuro llega acompañado de un videoclip dirigido por Salomé Caballero, protagonizado por Carolina Yuste y César Vicente.

Claroscuro abre la caja de pandora, enciende las luces ocultas. Los mosquitos son en realidad miedos, ansiedades, relaciones tóxicas y obsesiones. Travis Birds canta a estas sensaciones desesperadas desde la ironía y con un punto almodovariano. En la letra construye un hermoso paralelismo entre el silencio del otro y la luna, ambos ingobernables. El contrabajo otorga una profundidad única al igual que la instrumentación minimalista con el piano enigmático de Luca Frasca a la cabeza que convierte definitivamente la canción en un viaje.

Aquí está otro de los atractivos del inminente álbum de la artista: las diferentes personalidades que irá adquiriendo la madrileña, entre lo folclórico y lo contemporáneo. Una pequeña muestra de lo que será ‘La Costa de los Mosquitos’. “Sospecho que tengo la culpa de verme llorando. Que parte del tiempo que invierto y que pierdo en quererte, me está destrozando. Y me creo que el viento no sigue soplando cuando yo le cierro. Me creo que el mundo no sigue girando si no estoy yo allí para verlo”.

En palabras de la propia Travis Birds, “Claroscuro es la historia de una despechada, un personaje que poco a poco va volviéndose loco porque por amor pierde la cabeza. El leitmotiv: la conversión animal.” Sobre el videoclip, Salomé nos cuenta que “la narración se centra en la persecución de las obsesiones que rodean al personaje y lo transforman. Un film rompedor en cuanto a la imagen de ella; ´arte y locura´.”

¿Quién es Travis Birds? “Una mezcla entre un niño, un señor muy serio, una tarda y un escarabajo común”, así es como se autodefine la artista madrileña. En definitiva, una artista en constante movimiento y búsqueda de las historias con las que se identifica en cada momento.

Su primer álbum “Año X”, recopilaba diez canciones basadas en diez historias que ven el mundo con un punto de vista muy peculiar. Y después de eso…después de eso todo explotó con ‘Coyotes’, una desgarradora canción con una intensa interpretación y una letra feroz. Una canción que “describe la evolución en las fases de una obsesión, en la que la posibilidad de conquista, destroza y convierte al individuo en animal”. ‘Coyotes’ fue elegida como cabecera de “El Embarcadero”, serie de Movistar +. Un rotundo éxito que hizo que el talento de Travis Birds llegará a un público más numeroso y al que se le sumó la celebrada versión que hizo de ‘19 días y 500 noches’ junto a Benjamín Prado como homenaje a Joaquín Sabina.

Fruto de todo eso, en 2021 llegará “La Costa de los Mosquitos”, su segundo disco con Álvaro Espinosa a la producción y editado bajo el sello Calaverita Records. Un disco en el que podremos asomarnos a la habitación de Travis Birds, a su mundo interior; una habitación en soledad y que prejuzgando, podemos llegar a minusvalorar, pero que si aguardamos atentos y con los ojos abiertos, descubriremos una estancia llena de matices, de colores, de texturas…una habitación que genera un disco que va desde el contenido al continente, y que te remueve por dentro de una forma que consigue erizarte la piel. Como un susurro al oído de la persona que quieres.

“La Costa de los Mosquitos” será un antes y un después. Un disco de los que merece la pena disfrutar en directo. Prepárense para ello: ha llegado Travis Birds