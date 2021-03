Fútbol local. Principio de acuerdo para volver a jugar Javier Galante

Anoche, en la sede de Racing Club, se realizó la esperada reunión entre dirigentes de los clubes y de la Liga Deportiva para acercar posiciones y empezar a jugar los torneos en las distintas categorías.

Luego de una extensa reunión se llegó a un principio de acuerdo para realizar la actividad a partir del mes de abril, aunque aún restan pulir algunos detalles.

El miércoles Liga Deportiva por boletín oficial invitará a los clubes a confirmar la participación en las distintas categorías. La intención es jugar primera división: masculino y femenino, divisiones inferiores – sub 12, sub 14, sub 16, y cuarta- y fútbol de veteranos.