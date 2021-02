Duran Duran estrenó el videoclip de «FIVE YEARS» en homenaje a David Bowie Mates y Noticias

Tras el lanzamiento de su conmovedora versión en homenaje del clásico de David Bowie «Five Years», Duran Duran compartió el videoclip oficial en celebración continua del legendario ícono.

El emotivo tributo de Duran Duran se vio y escuchó por primera vez como parte del innovador “A Bowie Celebration: Just For One Day!” de Mike Garson, el muy esperado concierto virtual mundial que tuvo lugar el 9 de enero en celebración de lo que habría sido el fin de semana del cumpleaños de David Bowie. El miembro fundador y tecladista Nick Rhodes comenta: «La visión apocalíptica de David Bowie en la canción “Five Years” fue escrita hace casi medio siglo, pero hoy parece cada vez más conmovedora. Aunque han pasado cinco años desde que David dejó el planeta Tierra, su enorme catálogo de canciones sigue siendo tan significativo e inspirador como siempre lo ha sido. El sincero espectáculo de celebración de Mike Garson fue un testimonio de la amplitud de la influencia que David tuvo en otros músicos. También fue una muestra del profundo afecto y gratitud por lo que nos dio a todos nosotros».

Sobre como surgió, Rhodes agregó: “Cuando Mike Garson preguntó si consideraríamos participar en su programa colaborando en una canción de Bowie con él, la que me vino a la mente instantáneamente fue “Five Years”. Ese mismo día recibimos la noticia de que Mike había pedido específicamente que hiciéramos Five Years … A veces las cosas simplemente se sienten bien… Nadie en la banda cuestionó la elección, todos la abrazamos y canalizamos la emoción y la alegría que traía la canción para nosotros cuando la escuchamos de niños abriendo espectacularmente el álbum de Ziggy Stardust».

El videoclip fue dirigido por Gavin Elder, utilizando tecnología de punta y efectos visuales. Elder supervisó la filmación de cada miembro de la banda de forma remota tanto en Londres como en Los Ángeles e incorporó el trabajo del artista experimental Teek Mach, conocido por capturar el toque humano en forma virtual y espacios digitales, usando Titlbrush y Unity, creando un video musical verdaderamente único y moderno, adecuado para estos tiempos, reuniendo a cada miembro de la banda virtualmente en un espacio.

Fuente: BMG Latin America | Cono Sur