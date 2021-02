¡Maneje su privacidad de manera sostenible con una VPN! Mates y Noticias

El uso de internet se vuelve cada día más necesario. Internet nos ofrece acceso a todo tipo de sitios web, aplicaciones útiles y también nos permite jugar con otras personas en línea. Pero debido a que tantas personas usan Internet en todo el mundo, también existe una gran posibilidad de que se encuentre con personas mal intencionadas en Internet. A estas personas, a menudo piratas informáticos, les gusta irrumpir en las computadoras de otros para robar sus datos o sus archivos importantes. Por eso es importante que siempre se asegure de que su conexión a Internet esté protegida de forma óptima. De esta manera, evita que los piratas informáticos tengan la oportunidad de ingresar a su computadora y que sus archivos ya no se almacenen de manera segura. No solo la seguridad de sus archivos debe estar en orden, sino también debe tener en cuenta su privacidad. Al igual que en la vida real, es importante proteger su privacidad para que las personas con malas intenciones no puedan hacer un mal uso de su identidad. En la vida real esto podría ser más fácil, pero en Internet no está claro para todos cómo garantizar que su identidad permanezca protegida. Sin embargo, puede manejar de manera sostenible su privacidad en línea utilizando una VPN. Entonces, ¿Qué es una VPN?

¿Qué es una VPN?

Si usted utiliza Internet y busca imágenes o sitios web, o tiene conversaciones en WhatsApp o Facebook, se podrá acceder a todo tipo de información sobre usted en línea. Esto significa que usted deja rastros en lo que hace en línea. No hay mucho que usted pueda hacer al respecto, porque si desea ver datos de estos sitios web, necesariamente se intercambiaran todo tipo de datos. Esto implica que los datos de su computadora se comparten con el sitio web y luego usted recibe en su computadora algunos datos del sitio web que ha visitado. Es decir que sus datos se pueden agrupar y recopilar. Esto por sí solo no es tan malo, pero es posible que sus datos se agrupen y se vendan a terceros. Una vez que esto suceda, sus datos pueden ser utilizados (o mal utilizados) para todo tipo de propósitos. Por supuesto, esta no es su intención cuando se conecta a internet. Al usar una VPN, usted se asegura de que sus datos no se abran ni se expongan, y ciertamente de que no se agrupen y revendan. La palabra VPN significa Red Privada Virtual. Si se traduce literalmente, se trata de una red privada a la que usted se conecta y luego se asegura de conectarse de forma segura (o anónima) a Internet. Por lo tanto, su privacidad en línea está garantizada porque sus datos están encriptados. Significa que sus datos están cifrados para que los piratas informáticos y otros no pueden simplemente leer lo que usted envía o recibe en su computadora.

¡Obtenga una VPN!

Una ventaja importante de usar una VPN o de comprar VPN es que su computadora se conecta a un servidor que a menudo se encuentra en el extranjero. Esto le asignará una dirección IP diferente. Por lo tanto, será difícil rastrear su ubicación y a la vez será más fácil conectarse a Internet de una manera segura, protegiendo mejor sus datos. Aunque existen diferentes proveedores, no todas las VPN son de uso gratuito. Muchos proveedores cobran una buena tarifa mensual por los servicios que ofrecen. Por supuesto, también se puede encontrar una VPN barata en Internet. Una de las VPN gratuitas más famosas que puede descargar es: Wireguard.

Con respecto al término «interruptor de apagado», existe una opción importante que se puede configurar en su programa VPN. Un interruptor de apagado es una opción automática dentro de su VPN que garantiza que su conexión a Internet se desconecte automáticamente si usted no está usando internet por un tiempo. De esta manera, usted navega de manera más segura, ya que mientras no esté realizando ninguna actividad no se puede realizar ningún intercambio de datos. Es decir que no sucederá nada cuando no esté usando la computadora por un tiempo. Los programas VPN más avanzados ofrecen esta opción, mientras que los proveedores de VPN más baratos o incluso las conexiones VPN gratuitas en algunos casos pueden hacer posible esta opción.

¿Cómo se configura una VPN en su computadora?

Una vez que haya elegido un proveedor de VPN, puede instalar un programa que le permite conectarse a la VPN. A menudo, se pueden encontrar una serie de servidores alrededor del mundo (el rango de servidores depende del tipo de suscripción o depende del proveedor de VPN que haya elegido). También se pueden elegir varias opciones, como el interruptor de apagado.

Para concluir, es importante que elija utilizar una VPN que mantenga sus datos a salvo de terceros. Al igual que en la vida real, debe tener mucho cuidado con sus datos y su información personal.