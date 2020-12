El nuevo coche eléctrico de Opel se agota para 2021 antes de su lanzamiento (VIDEO) Mates y Noticias

La automotriz alemana Opel presentó el pasado 22 de septiembre su vehículo eléctrico Opel Mokka-e y ahora, solo diez semanas de iniciada su preventa, su modelo base y la versión ‘Edition’ ya se encuentran agotados para 2021. La demanda masiva ha sorprendido «totalmente» a sus fabricantes y se produce mucho antes de la entrega de las primeras unidades, programada para el próximo marzo.

«La demanda en Alemania supera claramente nuestras expectativas. Algunas variantes del Mokka-e ya están agotadas para el año en curso hasta septiembre de 2021», aseguró un portavoz de Opel esta semana para la revista Edison.

La mayor parte de las ventas proviene de Alemania y podría obedecer a los atractivos precios del vehículo. Un tercio de su costo de compra es subsidiado por el Gobierno en cooperación con Opel, lo que reduce el coste inicial de 32.990 euros (unos 40.000 dólares) a 23.420 euros (28.000 dólares). No obstante, la demanda también ha sido inesperada y significativa en otros mercados europeos.

Opel no esperaba una respuesta tan alta a su coche eléctrico y su planta de producción ya no está ofreciendo más de estos vehículos. Aunque en general ha tomado el éxito con positivismo, también ha resultado incómodo para el fabricante alemán por el hecho de no poder cumplir con el interés del público. Entretanto, asegura que tendrá nuevos modelos eléctricos disponibles para el próximo año, lo que incluye híbridos con variantes de gasolina y diésel.

El Mokka-e es un SUV 100 % eléctrico y está equipado con una batería de litio de 50 kilovatios por hora (kWh) que le da una autonomía de más de 300 kilómetros con una sola carga (alcanza el 80% de su batería en 30 minutos). Cuenta con un motor de 100 kW de potencia, es decir, el equivalente de 136 caballos de vapor. Tendrá una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora (km/h) en 9 segundos y podrá alcanzar una velocidad máxima de 150 km/h.