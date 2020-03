Proyecto de aborto legal: El Frente de Todos no votará en bloque Mates y Noticias

Luego de que el presidente Alberto Fernández anunciará el envío de un proyecto de aborto legal al Congreso de la Nación, comenzaron los primeros poroteos y definiciones en los diferentes espacios políticos. El Frente de Todos, a pesar del impulso del Ejecutivo, no votará en bloque, según informó el diputado Eduardo Valdés.

El ex Embajador en el Vaticano, informó que no acompañará la medida y aseguró que ni desde el Gobierno, ni desde la presidencia del bloque, se le pidió que se posicione a favor. “Tengo una extraordinaria relación con Máximo Kirchner, y no me lo imagino planteando este tema así”, explicó en diálogo con radio La Red, y consideró que se dará libertad de acción porque “es un tema muy profundo”.

Por otro lado, el diputado se refirió a las declaraciones del senador del Frente de Todos, José Mayans, otro de los que votará por la negativa, quien comparó al aborto con la pena de muerte. En ese sentido, Valdés se diferenció y aseguró «no coincidir» con el legislador formoseño. «No me gusta el lugar de que yo soy el bueno y lo que no piensan como yo son los malos», sostuvo. «El mundo no hay que dividirlo en verdes contra celestes», agregó.

