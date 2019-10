«Vamos a festejar un triunfo más» Mates y Noticias

Este viernes por la noche, en el estadio El Gigante del Centro del club Porteño de Chacabuco, se realizó el acto de cierre de campaña de Juntos por el Cambio.

El evento fue encabezado por el actual intendente -y candidato a la reelección- Víctor Aiola.

Avanzada la cena, llegó el momento de los discursos. En primer lugar habló la primera candidata a consejera escolar, Mónica Wilken, luego la primera candidata a concejal, Laura Marchesse, y por último, Víctor Aiola.

El candidato a otro mandato como jefe comunal manifestó: «hoy es el encuentro con el vecino, con aquel vecino que nos dio la confianza, con el que el 2015 firmamos un contrato social, el contrato que hace el político cada ves que camina la calle y mirar al vecino y pudo cumplir».

Luego manifestó: «en estos cuatro años hemos aprendido todos los chacabuquenses que se puede gobernar de otra manera, y que la única manera de hacer política es en la calle y mirando a través del ojo de quien más lo necesita. Hemos aprendido que para recibir una ayuda social no se necesita pertenecer a un partido político sino simplemente tener la necesidad. Y hemos aprendido que se pueden lograr cosas importante con algo que muchos no conocían, el trabajo, el trabajo y el trabajo que me enseñó mi padre».

Víctor Aiola acompañado por su familia en la cena de cierre de campaña.

Más adelante, refiriéndose a las gestiones anteriores y su relación con las localidades del partido, Aiola enfatizó: «los vecinos de las localidades estaban cansados de que algún político de turno le prometa, pero pasaron años y vieron que esos sueños se transformaban en mentiras. Le mintieron durante muchos años. Un día el vecino dijo basta y fueron ellos los que cambiaron la realidad con su voto».

«La única forma de que exista un futuro mucho mejor es trabajando, y muchos no conocen esa palabra porque hubo una o dos generaciones que no trabajaron nunca e hicieron que el trabajo sea una mala palabra», dijo también el intendente, y añadió: «no sé pueden lograr todos los sueños en cuatro años, se necesita más tiempo».

Asimismo, haciendo referencia a la contienda electoral del próximo domingo 27, el jefe comunal vaticinó: «vamos a estar festejando un triunfo más de este equipo de vecinos que no vino a la política para mejorar su situación personal sino que vino a la política para trabajar por un Chacabuco mejor».