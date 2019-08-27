Citaciones a vecinos de Chacabuco

Las personas que se detallan a continuación, deberán concurrir al Juzgado Municipal de Faltas Nº 1, sito en calle San Martín Nº 81 –
1° piso- de nuestra ciudad, en el horario de 7:30 a 12:00, por motivos que se les comunicaran.
ALBORNOZ MAURO
ALEJANDRO AXEL RICARDO
AQUILANO EDMUNDO LUIS
BONINI OBDULIO
BUSTOS CESAR DANIEL
BUSTOS JAVIER ERNESTO
CATICHA JORGE TIMOTEO
CAZUZA INES DANIELA
CIRIGLIANO ZULMA BEATRIZ
DIAZ ALEJANDRO JAVIER
DOS SANTOS ESMERALDA ELENA
ESTREMERA HECTOR EZEQUIEL
FERREYRA ADRIANA AYELEN
FRONTERA SEBASTIAN ANDRES
GARCIA ENZO LUIS
SLOSSE GASTON LUIS
LISSARRAGUE OSCAR DANIEL
MENA MARIELA
MENEDIN MARIA JOSE
MILLAN JOSE HERNAN
MONTOYA TOMAS ENRIQUE
MORENO CLAUDIA VIVIAN
NICOLINI RENATO NORBERTO SEBASTIAN
ROMERO BENEDICTO
SANCHEZ GONZALO ELIAS
SCALISE VIVIANA
SCALISE WALTER LUIS
TINTORELLI PABLO JAVIER
TOMASI CARLA SOLEDAD
VITA MARIA JIMENA