La AFIP alerta sobre falsos inspectores Mates y Noticias

Debido a la detección del accionar de falsos inspectores en nombre del organismo, la AFIP envió la siguiente información para que se difunda, recordando la posibilidad de verificar vía web la idoneidad de los funcionarios actuantes.

Para ello existe una herramienta útil donde consultar la identidad de quien se presente como funcionario del organismo.

El procedimiento es muy simple:

Solicitar al funcionario su credencial de AFIP

Ingresar en el siguiente link:https://serviciosweb.afip.gob.ar/ClaveFiscal/credencialVirtual/

Introducir el número de CUIL y credencial del funcionario

Presionar “Consultar”.

Inmediatamente la consulta arrojará como respuesta si el funcionario posee funciones de inspección o no. En caso de no poseerlas, no existe obligación de suministrarle documentación o información sobre la actividad que desarrolle el contribuyente.

Se debe tener en cuenta que:

-La AFIP no realiza cobros en los domicilios de los ciudadanos ni tiene cobradores destinados a tal función.

-Los únicos medios de pago aceptados son los establecidos por la AFIP