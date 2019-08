«Llevo al peronismo en el corazón» Mates y Noticias

El precandidato a vicepresidente por el oficialismo, Miguel Pichetto, participó este sábado de un acto con la militancia. También, apuntó a CFK: «No se pueden traer al mundo de hoy historias pasadas».

El mitin se desarrolló en la sede principal del Frente por Vos, que encabeza Marcelo Orrego, candidato a diputado nacional e intendente de Santa Lucía (Gran San Juan) por segundo período consecutivo.

Pichetto aseguró en su discurso antes numerosos simpatizantes, que «el desafío del futuro gobierno es que los pobres no lo sean y no dependan de los planes sociales». No negó problemas en la economía, pero expresó que «desde 2018 se proyecta el crecimiento y ya hay señales».

También, aludió al discurso de Cristina Fernández este viernes en San Juan, al expresar que no se pueden traer al mundo de hoy «historias pasadas de tiempos pasados, más allá de que hayan sido experiencias de Evita».

«Llevo al peronismo en el corazón y creo que hoy hay que seguir saneando la economía porque lo que se necesitan son puestos de trabajo», sostuvo.