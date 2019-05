Marky Ramone regresa a la Argentina admin

Una de las vueltas más esperadas. Uno de los artistas más importantes del punk rock a nivel mundial, el mítico baterista de The Ramones y su banda demoledora vuelven a Argentina y al Teatro Opera de La Plata.

Marky Ramone es una figura icónica del punk rock. Nacido en Brooklyn, Nueva York en 1956, tocó durante 15 años con la legendaria banda The Ramones. Es el único Ramone vivo en el Salón de la Fama del Rock N´ Roll y también galardonado con un premio Grammy honorario por su trayectoria.

Antes de unirse a los Ramones, Marky tocó con una serie de músicos influyentes que se remontan a sus años de escuela secundaria cuando era miembro de la banda de hard rock de Brooklyn, Dust. Grabando dos álbumes con sus amigos, Richie Wise (guitarra y voz) y Kenny Aaronson (bajo) para el sello Karma Sutra / Buddha de Neil Bogart.

En la primavera de 1978, Marky se unió a los Ramones. En cuestión de semanas estuvo en el estudio grabando su primer álbum titulado, «Road to Ruin», que presenta una de las canciones más grandes de los Ramones «I Wanna Be Sedated». Al año siguiente, los Ramones filmaron el clásico de culto «Rock ‘n Roll High School». Más tarde ese año, se unieron a Phil Spector (emblemático productor) para grabar «End Of The Century».

Después de varias giras y dos álbumes de estudio más, Marky abandona la banda en 1983, volviendo a unirse a sus compañeros en 1987, tocando con The Ramones hasta que decidieron dejar de hacerlo en 1996.

Su legado con los Ramones abarcó un total de 15 años. Realizando más de 1700 shows y más de 15 lanzamientos, incluyendo créditos de composición en Mondo Bizarro y Adios Amigos, el álbum de despedida de la banda.

En 2000, Marky se reunió con su viejo amigo Joey Ramone para participar del tema «No te preocupes por mí». En 2001, Marky, junto con sus compañeros de banda anteriores (Johnny, Dee Dee y Tommy), fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock ‘N’ Roll. Ese mismo año, Bono de U2 presentó a los Ramones cuando recibieron el Premio a la Trayectoria de MTV.

El lanzamiento del DVD en 2004, «Raw», una recopilación de videos filmados predominantemente por Marky, entró en la lista de videos de Billboard en el puesto número 5. Fue oro certificado en tres países y actualmente es el DVD de Ramones más vendido hasta la fecha.

En la primavera de 2009, Marky lanzó su primera línea de ropa a nivel mundial con su viejo amigo Tommy Hilfiger. En 2010, Marky emprende su faceta gastronómica y lanza su propia Salsa para Pastas.

En febrero de 2011, los Ramones recibieron un premio Grammy a la trayectoria. Fue el primer Grammy para los pioneros del punk rock. Marky se encuentra también actualmente en su duodécimo año como D.J. en la radio satelital Sirius / XM, el host, ‘Punk Rock Blitzkrieg de Marky Ramone». Marky también ha aparecido en numerosos programas de televisión como The Simpsons, «No Reservations and ZRock» de Anthony Bourdain.

Gracias Nadya Cabrera(Prensa)