Las “lobas” siguen ganando Mates y Noticias

El equipo femenino del club 9 de julio de Chacabuco superó a Argentino y sigue liderando el torneo organizado por la Liga Deportiva. También ganó huracán que ahora es el único escolta.

Se jugó la cuarta fecha del torneo oficial de primera división de fútbol femenino. Los tres partidos programados se disputaron en el estadio Isidro “Toto” Ranale, con preliminares de categorías sub 14 y sub 19, que juegan en forma amistosa.

Con el arbitraje de Héctor Miguel Battista, acompañado por Patricio Pierdoménico y Pablo Barros, en el primer encuentro empataron en dos tantos San Martín y Racing Club. Los goles del “verde” fueron anotados por Nadia Caseri y Carla Gómez, mientras que los tantos del “albiceleste” fueron marcados por Emilce Farias.

En el segundo encuentro -el plato fuerte de la fecha- se enfrentaron 9 de Julio (campeón 2018) y Argentino (subcampeón). Las chicas dirigidas por Agustín Lavagnino se quedaron con una contundente victoria por 3 a 0 para afirmarse en la cima de la tabla de posiciones. Los goles fueron anotados por Alondra Papini, Valentina Di Piero y Sofía Muro.

En el último encuentro Huracán -único escolta de 9 de Julio- goleó a Peña La Doce por 4 a 0. Los goles de las chicas del “globo” fueron señalados por Agustina Caporale, Noelia Cardozo, Aldana Godoy y Micaela Martínez.

Con cuatro fechas jugadas, 9 de julio tiene números que demuestran el buen momento ya que ganó todos los partidos, no recibió goles en contra y tiene a la goleadora del campeonato: Sofía Muro, con cinco tantos.

Posiciones: 9 de Julio 12; Huracán 9; Argentino 6; San Martín y Racing Club 4 y Peña La Nº 12 sin puntos.

Próxima jornada (cancha de 9 de Julio): 9 de Julio vs. Peña La Nº 12, Argentino vs. San Martín y Racing Club vs. Huracán.