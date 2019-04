El peronismo bonaerense se reunió en Avellaneda Mates y Noticias

Con la presencia de intendentes, legisladores nacionales y provinciales, el encuentro dio una muestra de de fuerza ante el decreto presidencial que intenta frustrar un acuerdo político para un amplio frente opositor.

El playón del Parque Domínico en Avellaneda sirvió como escenario para que el PJ bonaerense diera una señal de que en el principal distrito del país la construcción de un gran frente opositor capaz de amalgamar a todas las líneas del peronismo sigue en marcha. Con la presencia de varios de los precandiatos del espacio, intendentes como Verónica Magario (La Matanza) y Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, y diputados nacionales como Axel Kicillof, Daniel Scioli y Felipe Solá, entre otros, el encuentro fue una respuesta a la estrategia del Gobierno de modificar las reglas electorales.

El diputado del Frente para la Victoria e hijo de la ex presidenta Cristina Kirchner apuntó contra la gestión de Cambiemos y afirmó que “el pueblo aprendió y en octubre va a reaccionar y va a llenar las urnas de votos para retirarlos definitivamente de la historia argentina”. Seguidamente, subrayó: “Nuestro país se merece algo mucho mejor que este presente. La Argentina no se merece esto, ustedes no se lo merecen: ni el que votó a este gobierno, ni el que no lo votó”.

Además, el líder de La Cámpora valoró la tarea de los intendentes de la provincia de Buenos Aires al señalar que “todos los días dan una pelea titánica para tratar que las consecuencias de las políticas económicas de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal impacten lo menos posible sobre su pueblo”. Por su parte, Kicillof -que se anota entre los dirigentes que aspiran a competir por la Gobernación bonaerense- destacó la reunión de “todos los dirigentes e intendentes del campo nacional y popular” que quieren y pueden “cambiar esta realidad”. El ex ministro de Economía sostuvo que “sociedad que está buscando una alternativa” y agregó: “Como dirigentes tenemos que deponer cualquier personalismo para construir algo amplio”.

En tanto, Solá destacó: “Acá estamos los que estamos unidos, es la unidad de los unidos, pero tenemos que ir por muchos más para ganar las elecciones, cada uno de ustedes nos tienen que ayudar a convencer a la gente que está destruida por lo que estamos viviendo, que se puede salir de esa destrucción y que se puede empezar de nuevo como tantas veces ya lo hizo el peronismo”.

El diputado nacional de Red x Argentina, que mantiene su precandidatura presidencial, afirmó que los dirigentes que se dieron cita en el distrito gobernado por Jorge Ferraresi tienen “plena conciencia del deseo de la unidad” y subrayó que es el deber común de todos ellos ampliarla “para ganar y devolverle la esperanza al pueblo argentino, al pueblo bonaerense y al pueblo de Avellaneda”.