Fútbol local.Ganaron Argentino, Peña y River Javier Galante

Se completó la fecha 7 del torneo local. River, con su triunfo ante San Martín, sacó más ventaja sobre el resto. También ganaron “azules” y “xeneizes”.

La etapa clasificatoria local del interligas Chacabuco-Los Toldos, donde está en juego la copa “Pedro Montes”, va tomando un tinte rojiblanco. Es que el equipo de Adrián Fernández, con la victoria en el Isidro Toto Ranale, sacó seis puntos de ventaja a sus perseguidores y conserva el invicto en o que va del año.

Por su parte, Peña La Doce se trajo desde Rawson tres puntos de oro que le permiten alcanzar la línea de 9 de Julio en la segunda posición, mientras que Argentino volvió a la victoria y está compartiendo el tercer lugar.

Ganó y se aleja

En la primaveral tarde del domingo, y cerrando la fecha, River consiguió el triunfo en un reducto difícil y se distancia de sus escoltas. El equipo de Adrián Fernández ganó un partido complejo, ya que San Martín en todo momento resultó un rival incómodo.

En la primera etapa, hubo una sola situación de gol y fue para River, a los 6 minutos, cuando Ramiro Morra definió alto ante un centro de Alejandro Deantoni, con el arco desguarnecido.

El gol que le dió los tres puntos al “millonario” llegó a los 16 minutos del complemento, cuando Alejo Falgari envió un cambio de frente de derecha a izquierda que encontró a Lucas Cirigliano en carrera hacia el área para definir con un bombazo que explotó en la red de Lucas Torlo.

Luego, el partido fue impreciso y con poco juego, por lo que el trámite se hizo deslucido.

Antes del gol, en la segunda etapa, San Martín salió a buscar más arriba, presionando al rival, pero careciendo de ideas cuando recuperaba la pelota. La más clara del “ferroviario” fue un tiro libre de Leo Arce que Leo Fernández desvió con esfuerzo al córner.

A la visita le quedaba la contra para poder aumentar, pero fallaba a la hora de jugar el último pase o definir. Sobre el final, San Martín sufrió dos expulsiones: a los 38´ la de Cristian Ortiz y en tiempo de descuento, la de Alan Cataldo.

Un triunfo de River para afirmarse en la punta de la tabla y una nueva derrota para el “verde”, que todavía no pudo ganar.

Peña La Doce ganó y está segundo

En la localidad de Rawson, San Lorenzo recibió a Peña La Doce. El equipo visitante, dirigido por Juan Cerella, se quedó con un gran triunfo que lo deposita en el segundo lugar de la tabla de posiciones.

El gol tempranero de Alejo Olavarría, a los 4 minutos, luego de un pase de Agustín Salaro que lo dejó mano a mano con Pablo Jaime para definir con un toque contra el palo, llevó tranquilidad a la visita que durante los primeros 20´manejó la pelota ante la pasividad del local.

El “azulgrana” poco a poco fue ganando terreno pero le faltaba potencia para llegar a Petruchelli, situación que ocurría con algún tiro desde fuera del área, pero nada inquietante para el “1” xeneize. Por su parte, Peña tuvo el segundo en los pies de Maximiliano Frezzotti, cuando luego de recibir un pase de Diego Barros la tiró desviada.

En el complemento, San Lorenzo salió decidido a empatar, presionó más arriba, mientras que Peña no tuvo espacios y le costaba generar juego. El equipo dirigido por Hernán Salguero tuvo dos situaciones para la igualdad: cuando Acuña cabeceó desviado y González no llegó a conectar la pelota solo ante Petruchelli.

Sobre el final siguieron las emociones, ya que la visita lo tuvo en dos oportunidades: Olavarriaga le dio al palo de Jaime y el rebote se estrelló en el travesaño. Palmieri, entrando por derecha, tuvo la última para los de Rawson pero su remate se fue arriba cuando la parcialidad local gritaba el empate.

Fue un triunfo vital para Peña La Doce, que lo pone en la misma posición de 9 de Julio, con 10 unidades. Para San Lorenzo llegó la derrota luego de dos victorias.

El triunfo que necesitaba

En el partido adelantado de la fecha, Argentino, en el José Spataro, superó por 2 a 0 a Racing Club. Los dirigidos por Sergio Varela justificaron su triunfo por lo hecho principalmente en la primera parte.

El comienzo tuvo al local volcado sobre campo de Racing. A los 5 minutos, Elías Vaninetti se la tapó a Enzo Ciminelli cuando el delantero quedó cara a cara con el golero. En la réplica, Juan Gualtieri le dio de cabeza y -de milagro- Matías Badel alcanzó a desviar. A los 12´ se produjo la apertura del marcador, cuando Alejandro Varela conectó un cabezazo espectacular tras un córner que vino desde la derecha. Con el gol, Argentino manejó el trámite y estaba cómodo. Cerca del final, Sebastián Colaneri la tiró por arriba desde muy cerca.

En el complemento, Racing salió a buscar la igualdad desde el inicio y estuvo cerca: a los 2 minutos, Gualtieri no pudo conectar un centro cerrado en la línea del arco, y minutos más tarde Juan Tesón desvió un cabezazo desde una posición muy favorable. La visita seguía manejando la pelota con los arranques de Di Palma, y hasta tuvo una jugada en la que pudo haber sido sancionado un penal, cuando un defensor tomó a Cieri algunos pasos dentro del área, pero el árbitro –Juan Pablo Muñoz, de Arrecifes- apoyado en el asistente, cobró afuera.

El propio Di Palma tuvo la más clara, cuando a los 38´ pegó un tiro libre en el palo, luego de que Badel la desviara. Argentino no podía hilvanar la contra hasta que a los 38´ Ciminelli habilitó al recién ingresado Mariano Falabella para marcar el segundo y definitivo gol.

Argentino volvió al triunfo que necesitaba, mientras que Racing que sigue sin ganar, estuvo cerca del empate y dio lucha a su rival hasta el final.

Posiciones:

River Plate 16; Peña La Doce y 9 de Julio 10; Argentino, San Lorenzo y Rivadavia 7; San Martín 2 y Racing Club 0.

Próxima fecha: Aún falta la confirmación de los horarios.

Sábado: Racing Club vs. San Martín y Rivadavia vs. Peña La Doce. Domingo: 9 de Julio vs. River Plate y Argentino vs. San Lorenzo de Rawson. A