Expoagro: Iveco mostró sus camiones con motor a gas

Sebastián Rodríguez Macías, director comercial de Iveco en Argentina, y Francisco Spassaro, gerente de marketing, fueron los encargados de contar en el siempre coqueto stand de Ivedo cuáles fueron las novedades que la marca de camiones presentó en Expoagro 2019, que se llevó a cabo en marzo pasado en la ciudad bonaerense de San Nicolás.

Sin dudas, el camión que nace con su motor a gas, que tiene enormes diferencias en cuanto a lo económico con un motor diésel, hacen que se transformara en la gran novedad en Expoagro. Porque la performance es la misma que con el motor diésel, pero marca una distancia enorme en el aspecto económico y en lo técnico hay sustanciales mejoras, desde su rendimiento hasta su llamativo ruido de motor: prácticamente no se lo escucha.

Además, el Control Room (otra gran novedad que presentó Iveco) hace que los conductores estén respaldados en la ruta, ya que el CR está controlando permanentemente el rendimiento del motor, además de tener una asistencia en ruta que elimina cualquier inconveniente técnico. Esto fue lo que contaron en el stand, donde en su entrada estaban ubicados la flamante joya que era lo que se presentó en la megamuestra y el viejo camión que inició la trayectoria de Fiat, luego Iveco. Esto fue lo que comentaron en la charla con campoindustria.com:

Sebastián Rodríguez Macías: “Tenemos algo que no tiene ningún competidor, y es el Control Room”

“Para nosotros, los años que terminan en 9 son muy importantes. Este año, en 2019, estamos conmemorando los 50 años de producción ininterrumpida en la Argentina. En 1969 comenzamos fabricando en Ferreyra, Córdoba, el camión 619. Ese producto salió hasta 1982 cuando se crea en la Argentina la marca Iveco y desde el ´82 saltamos al ´94 cuando se inicia la comercialización de todo lo que es la gama Eurocargo, que terminé siendo la gama Tector. En el ´98 fuimos los pioneros en montar motores electrónicos, ya que fuimos los primeros en traer un motor electrónico el país. En 2004 hicimos el lanzamiento de la gama Stralis con todas sus evoluciones hasta llegar al Hi-Way (ultra pesado rutero) como tope de gama. Y en 2010 fue cuando comenzamos el camino de ser líderes en el segmento de más de 16 toneladas donde cumplimos ya nueve años como líderes en forma ininterrumpida, y queremos transitar el décimo año en esa condición en ese segmento.

“Es uno de los puntos importantes en nuestro stand en Expoagro esta conmemoración, lo que no es menor, fabricar en la Argentina camiones desarrollados y fabricados por argentinos para argentinos. El otro punto importante se divide en tres alas: el ala central, donde está la conmemoración de los 50 años; el ala izquierda, donde estamos presentando el Control Room que es un sistema de monitoreo de todos los vehículos que comercializamos con este servicio, que es el contrato de servicio de mantenimiento y reparación, en el que se puede ver en tiempo real dónde está cada vehículo y si tiene algún inconveniente para señalar dónde están los puntos de asistencia para ir a asistirlos.

“Y algo que no ofrece ningún competidor, más allá de tener informes de monitoreo y demás de cómo están funcionando los vehículos hacia nuestros clientes, tenemos algo que no ofrece ningún competidor y es la posibilidad de estar viendo en el momento, en tiempo real, la falla que puede estar teniendo algún camión. Y ese servicio no lo está brindando ningún competidor. Es un valor agregado que mostramos en Expoagro y lanzando este año. En ala derecha, hicimos la presentación de vehículos a GNC que estamos iniciando la comercialización, de lo que conoce perfectamente Francisco (Spassaro)”.

Francisco Spassaro: “Estos vehículos a gas mantienen la performance de los vehículos diésel”

“Estamos presentando a partir de Expoagro las unidades a GNC, gas natural comprimido, es decir es el área sustentable. ¿Por qué GNC cuando en el mundo hay por lo menos una docena de tecnologías alternativas a los combustibles fósiles, elegimos gas?. Es que hace más de 20 años que trabajamos en el desarrollo de la tecnología en gas natural y tenemos una vasta experiencia. Si se analizan los factores elegibles, son cinco: el primero, es que la energía es alternativa y con menores emisiones, es decir desde el gas hasta la utilización, de la obtención hasta la utilización.

“El gas natural tiene emisiones muy bajas, y el Euro 6 respecto del Euro 5 -que es la comparativa actual- la reducción de material particulado es del 76%, es decir mucho más baja si tenemos en cuenta que el particulado es algo cancerígeno. La reducción de los óxidos nitrosos, la reducción es del 15 por ciento. La reducción del bióxido de carbono, que hace ese efecto invernadero, llega hasta el 95 por ciento. Este proceso para presentar estas unidades nos llevó dos años luego de varias reuniones e investigaciones, y los clientes nos decían que la huella de carbono es algo muy importante para ellos. Había que reducir esos valores y pensamos en el gas natural como solución.

“El tercer punto importante: la tecnología es madura. El mercado argentino está acostumbrado a hablar de la reconversión de vehículos, y acá se habla de camiones diseñados, nacidos, que salen de fábrica para funcionar con gas natural. Con motores de encendido por chispa, nada que ver con motores diésel transformados. La energía tiene que estar disponible, por lo que con el desarrollo de Vaca Muerta vamos a tener gas por varios años, ya que se estiman que las reservas serán de 200 años, y la misma posibilidad de exportar por otros 200 años, por lo que son reservas interminables.

“Tenemos un combustible que logra menos emisiones, el recurso natural del combustible, la tecnología que puede aprovechar al máximo ese combustible, y algo importante para los clientes: el producto que administra y usa esta tecnología debe mantener la performance (potencia, torque, capacidad de tracción, el peso que puede llevar, velocidad media del vehículo, autonomía, tiempo de carga, etc.). Estos vehículos a gas mantienen la performance de los vehículos diésel.

“El quinto punto está relacionado con el costo. Debe ser accesible, sino no tiene sentido. La tecnología de hoy tiene costos razonables, y hay un factor que es el recupero de la inversión. Hoy el gasoil, respecto del gas aun considerando la urea, su costo aproximadamente tiene un 75 % de diferencia. Cuando le suma la eficiencia, en cuanto a lo que se puede hacer con un litro de diésel a lo que se puede hacer con un metro cúbico de gas, en el bolsillo se transforma en un 60/65 % de ahorro en combustible. Ese es el motivo, y los cinco condimentos, por lo que Iveco definió que lo más racional para el país es reemplazar los combustibles fósiles por el gas. Y tenemos experiencia, investigación, repuestos, todo para hacer el mantenimiento a este tipo de vehículos, que tienen un radio de autonomía de 400 kilómetros. En la Argentina es un tráfico de media distancia, pero eso no es ningún problema para un vehículo a GNC”.