Citaciones a vecinos de Chacabuco Mates y Noticias

Las personas que se detallan a continuación, deberán concurrir al Juzgado Municipal de Faltas Nº 1 de Chacabuco, sito en calle San Martín Nº 81 – 1er piso- en el horario de 7:30 a 12:00, por motivos que se les comunicarán.

AGUIRRE JUAN MANUEL,

AMADIO NICOLAS,

ANDACABA CHULQUE DAVID,

ARCE CECILIA VERONICA,

ARREGUI FELIX E.,

BARISANO ANGEL RAMON,

BARISANO MAURICIO GASTON,

BASILE ADRIANO,

BOZZO RAMIRO NICOLAS,

BRESSANO ALEJO EZEQUIEL,

BULJUBASICH ESTEBAN NICOLAS,

CABEZAS MERY,

CALDERON CARLOS,

CANDIAS IRENE E.,

CANDOTTI MARIANA E.,

CASTAGNO MARIA C.,

CHALUPOWICZ MAXIMILIANO,

CORTES ORTEGA MAXIMILIANO,

DE ANDREIS RENE,

DICUNDO LAUTARO,

DOMINGUEZ SANDRA PATRICIA,

GAMBETTA MONICA MABEL,

GARRAZA SOFIA,

GIANNONE EDITH N.,

GIMENEZ RUBEN EDUARDO,

GIOIA GABRIEL EDGARDO,

GRAZIANO MARIA ROSA,

GUALPA NELSON,

GUIGIVAN S.R.L.,

LAZO MARIA ALCIRA,

LEZCANO MARIA L.,

LIENDO MARIELA NATALIA,

LLANOS SANTIAGO,

LOPEZ PUYIA P.,

MALLA DANIEL ALBERTO,

MARTINO ANA CLARA,

MARTINO RUBEN EDUARDO,

MAZA BRISA LUDMILA,

MILIONE ADRIAN,

NICOLINI JUAN PABLO,

OJEDA CLAUDIO JOSE,

ORDIZ ANA MARIA,

ORTEGA PABLO GUILLERMO,

PATERNO MAURICIO C.,

PREIATO VICTOR GUILLERMO,

PUMA JUAN C.,

SAAVEDRA RAMIRO,

SALAS DIEGO HERNAN,

SANTILLAN LEONARDO LIONEL,

SERRANO CLAUDIO RAMON,

SOSA VICTOR DANIEL,

TECNICA NUEVOS RUMBOS S.A.,

TIMAC AGRO ARGENTINA S.A.

UNSAIN VERONICA,

VENTIMIGLIA ZULEMA ELBA,

VESPASIANO GASTALDI DANIELA ISABEL,

VILLALBA MARCELO MARTIN,

ZURITA JUAN