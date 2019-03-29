Citaciones a vecinos de Chacabuco

Las personas que se detallan a continuación, deberán concurrir al JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS Nº 1, sito en calle San Martín Nº 81 -1° piso- de Chacabuco, en el horario de 7:30 a 12:00, por motivos que se les comunicaran. Deberán hacerlo fin de regularizar su situación.
ABALOS IGNACIO LEONEL
ABRIENDO SURCOS S.R.L.
ACUÑA J. JUANITA
AGROTRANSPORTE LA PAULINA S.A.
ALESANDRO AGUSTIN
BOERO GUSTAVO ALCIDES JAVIER
BUSTOS OSCAR ARMANDO
CACERES MARIA EVA
CARDOSO JUAN ROGELIO
CIMINELLI CAMILA MAILEN
COLOMBINI DANIEL OSMAR
CORTES MARIA CRISTINA
CROSTA CAROLINA NOEMI
D´AMICO OSVALDO ALFREDO
DEANTONI SUSANA GRACIELA
DI PALMA JUAN TOMAS
DUBARRY NICOLAS
ELGUEA ISMAEL ENRIQUE
ESQUIVEL RAMON
FERNANDEZ SUSANA MABEL
FLORELLI GERARDO
FRONTERA BELEN ANGELA
GABINO NESTOR
GARCIA DANIEL HECTOR
GARCIA MICAELA SOLEDAD
GODOY KARINA DE LOS ANGELES
GUIGIVAN S.R.L.
GUILLERMO AGUSTIN
LA METELLA S.A.
LOPEZ ALICIA RAQUEL
MAIGUA LEON RICARDO
MARTELLI DALMA SOFIA
MENACHEZ NARIA ROSA NATIVIDAD
MORRA MARIA EMILIA
MOZZINO CARLOS MARIO
NICOLINI EMANUEL MATIAS
ORELLANOS SIXTO SAUL
OSMAGUI S.A.
OTEIZA JOSE
PALACIOS JOSE MARIA
PERROTTI HUGO RAUL
PREIATO VICTOR GUILLERMO
PRIETO MARILIN
REYNALDO ANA GRACIA
RUSSO MARIO EDUARDO
SASSONE SILVIA VIVIANA
SCHIFINO MARIA ANTONELA
SOSA AMERICO
ZAMUTO SERGIO GUSTAVO