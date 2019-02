Murió el guitarrista Juanjo Domínguez Mates y Noticias

Juanjo nació en Junín en 1951 y, a lo largo de su carera, alcanzó reconocimiento internacional como virtuoso de la guitarra en todos los géneros musicales.

Domínguez empezó a tocar a los cuatro años. “Mi viejo rasgueaba un poco la viola y yo me sentaba al lado a escucharlo y después me di cuenta que no lo escuchaba a mi viejo, escuchaba la guitarra. Mi viejo tocaba muy poco y mal, con el tiempo me di cuenta de eso. Opero para mi era maravilloso. Empecé a juguetear con la guitarra de muy chico. A los 12 años me recibí de profesor de teoría y solfeo y empecé a estudiar en el Conservatorio Julián Aguirre de Banfield”, había contado en una entrevista .

Debutó en Canal 7, a los ocho años, acompañando al poeta Jaime Dávalos. A lo largo de los años grabó ciento treinta discos acompañando, entre otros, a Rubén Juárez, Horacio Guarany, Hugo Marcel, Alberto Morán, Alberto Echagüe, María Graña, Alberto Podestá, Virginia Luque y Roberto Goyeneche.

En cuarenta años de carrera solista realizó nueve giras por Estados Unidos, once por Japón, Europa toda, Turquía, China, Costa Rica, Chile y Brasil. En 205, ganó un premio Konex como uno de los mejores instrumentistas de la última década en la Argentina.

En la edición de Cosquín del 2018, Juanjo fue el músico principal del homenaje que se le realizó a Horacio Guarany, a quien acompañó con su guitarra durante tantos años.

En el 2017, el músico, que eligió Burzaco para formar su hogar, cumplió 50 años con la música: “No quería viajar ni hacer guita, quería tocar la guitarra. Y gracias a Dios ese sueño se hizo realidad. Toqué la guitarra en todos lados y recorrí el mundo”.

Fuente: La Verdad de Junín