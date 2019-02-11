Citaciones a vecinos de Chacabuco

Las personas que se detallan a continuación, deberán concurrir al JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS Nº 1, sito en calle San Martín Nº 81 -1er piso- de nuestra ciudad, en el horario de 7:30 a 12:00, por motivos que se les comunicaran. Tendrán que hacerlo en forma urgente a fin de regularizar su situación.
AQUILANO EDMUNDO LUIS,
BISCOTTI NORBERTO ALBERTO,
BRANDONE ROBERTO ANDRES,
CAVALERI HUMBERTO RAMON,
CEBALLOS FERNANDO DAVID,
COLLEP MARIA MARTA,
COLLEP MATIAS,
CORDOBA PABLO DAVID,
CORONADO HIDALGO MARLENE,
CORONI VERA VICTORINA ELIZABETH,
DI PALMA SERGIO EZEQUIEL,
DICUNDO MARCELA SUSANA,
DOMINGUEZ ADALBERTO JUAN,
EMPRENDIMENTOS GRAN CHAPECO S.A.,
ESPINDOLA JOSE LUIS,
ESPINOSA MARIANO ANTONIO,
FALGARI CARLOS ESTEBAN,
FARIAS G. MARIA,
FRANCIONE DIEGO JULIAN,
FRANCOLINO JUAN MARCOS,
GONZALEZ ARANCIBIA MARIA DE LOS ANGELES,
GONZALEZ CICERCHIA LUIS IGNACIO,
GUALTIERI HORACIO,
HERNANDEZ RAMIRO CHRISTIAN,
HERRERA GASTON,
LADRICHAC S.A.,
LOZANO MARIO IVAN,
LUIS MARCOS DANIEL
MALDONADO VICTOR OSVALDO,
MEZA MARIA LAURA,
MOLINA EDGARDO LUIS,
MONTAÑO PEREZ ELMER,
MUÑOZ FABIO DANIEL,
NICOLA EDUARDO,
PASCUAL AUGUSTO,
RAMON MARCELO OSMAR,
RODRIGUEZ COLQUE LUIS CEFERINO,
ROSSI PIA,
RUBINO MARIA SILVANA,
SAINT SEVERIN EDGAR VLADIMIR,
SANSONE JUAN JOSE,
SELLART MARIA EMILIA,
SIXTO MONICA SUSANA,
SOSA SILVIA MARCELA,
TOLEDO VIVIANA ELIZABETH,
TORRILLA RUBEN HERNAN,
TROMPINO JULIO CESAR,