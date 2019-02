El “lobo” de los milagros Javier Galante

El equipo de nuestra ciudad empató en tres, luego de ir perdiendo 3 a 1. Los goles de 9 de Julio fueron convertidos por Facundo Bruschi en dos oportunidades y Bernardo Cibiriain.

9 de Julio se trajo un empate, nuevamente con sabor a hazaña, en el partido correspondiente a la tercera fecha de la zona 3 de la región Bonaerense Norte del torneo Regional Federal Amateur.

Luego de ir perdiendo por 3 a 1, y jugándose tiempo de descuento, Bernardo Cibiriain -con una gran jugada personal- convirtió el segundo y 3 minutos después, a los 49, el “Flaco” Bruschi aprovechó un rebote para convertir el merecido empate.El equipo de Chacabuco presentó varios cambios en Pergamino por lesiones, suspensiones vacaciones de jugadores, pero en todo momento se mostró superior a Argentino, que se fue inmerecidamente ganancioso por la mínima diferencia al cabo de los primeros 45 minutos.

El gol llegó a los 9 minutos, por intermedio de De Francesco, luego de aprovechar un rebote.

La merecida igualdad llegó a los 9 del complemento, cuando Facundo Bruschi, entrando por derecha, definió cruzado. Cuando el “lobo” era más, y merecía la ventaja, llegaron los goles del local: a los 18 minutos, Francione, y a los 25 Quiroga, de penal, ponían un panorama sombrío para el “9”. Faltando 15 minutos, Canavesio se fue expulsado en Argentino por doble amonestación.

Pero no hay nada imposible para los chacabuquenses, ya que cuando los locales festejaban quedarse con los tres puntos, aparecieron los goles para empatar y seguir sumando.

En la próxima, 9 de Julio recibe a Sports de Salto, en el Aldo Carena. El equipo de Salto empató en Colón, frente a Barracas, por 3 a 3. El lunes por la noche en Salto Defensores derrotó 3 a 0 a Juventud de Pergamino, que se mantiene puntero, pese a la caída. Síntesis

Síntesis

Argentino (P) 3 – Pablo Castelli, Franco Capdevila, Fabián Cannavecio, Facundo Cardozo, Diego Giamarchi, Enzo Roldán, Fausto Fiol, Enzo Cubilla, Lucas Defrancesco, Raúl Quiroga y Sergio Suárez. DT: Rubén Pérez.

9 de Julio (Ch) 3– Emmanuel Keizer, Agustín Bruno, Thomás Frontera, Luis Solares, Fernando Movio, Eduardo Rocca, Guido Montero, Fernando Florez, Facundo Bruschi, Santiago Tamburini y Federico Fassán. DT: Mario Gambini.

Goles: PT: 9´ Raúl Quiroga (A). ST: 9´ Facundo Bruschi (9J), 18´ Bruno Francione (A), 25´ Raúl Quiroga (A) de penal, 45´ Bernardo Cibiriaín (9J) y 48´ Facundo Bruschi (9J).

Cambios: Bruno Francione y Carlos Marcolongo por Cubilla y Suárez (A). Bernardo Cibiriaín, José Gabrielli y Sebastián Caballín por Rocca, Fassán y Movio (9J).

Incidencias: expulsado 33m ST: Cannavecio (A). Arbitro: Sergio Alessandro.

Asistentes: Ricardo Saucedo y Fabricio Budiño (Liga de Rojas). Estadio: Fernando Bello.

Todos los resultados

Región Bonaerense Pampeana Norte

ZONA “1”Bragado Club (Bragado) 2 vs. 0 El Frontón (S. Andrés Giles)Sportman (C. de Areco) 1 vs. 3 Club Mercedes (Mercedes)

ZONA “2”Viamonte F.C. (Los Toldos) 1 s. Jorge Newbery (Junín) 1 El Linqueño (Lincoln) 5 vs. 1 Colonial (Ferré) y Villa Belgrano (Junín) 2 vs. 1 Rivadavia (Lincoln)

ZONA “3”Sportivo Barracas (Colon) 3 vs. 3 Sports Salto (Salto)Argentino (Pergamino) 3 vs. 3 Nueve de Julio (Chacabuco) y Defensores de Salto (Salto) 3 vs 0Juventud (Pergamino)

ZONA “4”Sarmiento (Zarate) 0 vs. 1 Sportivo Baradero (Baradero) Social Ramallo (Ramallo) 1 vs. 3 Mitre (San Pedro)

ZONA “5”Atl. Las Campanas (Campana) 3 vs. 1 Sport Club Magdalena (Mag.)Everton (La Plata) 3 vs. 2 Deportivo Pila (Pila)

ZONA “6”Fernando Caceres (C.Evita) 1 vs. 1 Monterrey (Presid. Derqui) Dep. La Unión (El Jaguel) 5 vs. 0 SATSAID (Luján) y Dep. Malvinas (.A.Sourdeaux) 2 vs. 2 Independiente (Chivilcoy)