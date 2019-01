Tomás Urretavizcaya se quedó a pie Javier Galante

Por razones económicas y contexto de país, Kia Motors Argentina decidió hacer un parate en la competición, de esta manera el piloto de Chacabuco no tiene resuelto de qué manera continuará dentro del Turismo Nacional.

“En el día de la fecha informamos la desvinculación de Tomás Urretavizcaya de la marca Kia Motors Argentina, que por razones económicas y contexto de país, decidió hacer un paréntesis en la competición”, se informó mediante comunicado en relación al proyecto de la marca coreana en la Clase 3 del Turismo Nacional.

“Esta decisión sorprendió a Tomás, quien ahora se encuentra en la búsqueda de distintas alternativas para su continuidad deportiva”, se manifestó en las redes sociales del chacabuquense.

Kia llegó al Turismo Nacional a principio del 2017, siempre con Tomás Urretavizcaya como piloto. La primera etapa fue manejando un Kia Cerato, atendido por Walter Alifraco, cambiando luego por el All New Cerato. Los resultados no fueron los mejores, entonces la atención pasó a manos de Nicolás Kern. Tras haber concluido así el 2018, la marca deja oficialmente la categoría.