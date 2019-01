Futbol regional. Se jugo la primera fecha del Federación Javier Galante

El sábado por la zona “A” del torneo que organiza Federación Norte de Fútbol, River y Argentino se enfrentaron por la primera fecha del torneo regional. El partido jugado en el estadio de River Plate, finalizó sin abrirse el marcador.

El mismo resultado se registro en Salto entre Villa Italia y Obras de Arrecifes los otros integrantes del grupo “A”.

El próximo fin de semana Argentino recibe a Villa Italia y River visita a Obras Sanitarias

Además se jugaron los partidos correspondientes a las restantes 6 zonas aquí los resultados:

Zona 1.

River Plate (Chacabuco) 0 vs. Argentino (Chacabuco) 0.

Villa Italia (Salto) 0 vs. Obras Sanitarias (Arrecifes) 0.

****************

Zona 2.

La Esperanza (S. Pedro) 0 vs. Las Palmeras (S. Pedro) 1.

12 de Octubre (San Nicolas) 1 vs. Maristas (Pergamino) 2.

***************

Zona 3.

Pabellón de Marcos Paz (Mercedes) 1 vs. Central Bs As (Zarate) 1.

Libre: A.T.I.L.R.A (Lujan).

***************

Zona 4.

.Don Orione (Zarate) 2 vs. San Martín 09 (Zarate) 0.

Pilar Unidos (Zarate) 3 vs. Dep. Universitario (Zarate) 1.

***************

Zona 5.

Sarmiento (Zarate) 4 vs. Social obrero (Zarate) 0.

La Josefa (Campana) 2 vs. Parque Villarino (Zarate) 0.

***************

Zona 6.

Belgrano (Zarate) 2 vs. Paraná (Zarate) 1.

Libre: San Jacinto (Campana).

***************

Zona 7.

Maipú (Zarate) 0 vs. Lima (Zarate) 3.

La Sonia (Escobar) 1 vs. Def. La Esperanza (Campana) 0.