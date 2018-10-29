Citaciones a vecinos de Chacabuco

Las personas que se detallan a continuación deberán concurrir al Juzgado Municipal de Faltas, calle San Martín Nº 81 -1er piso- de nuestra ciudad, en el horario de 7:30 a 12:00, por motivos que se les comunicarán. Tendrán que hacerlo en forma urgente, a fin de regularizar su situación.
PEROTTI DARIO HORACIO,
AROSTEGUI SILVIO ALEJANDRO,
DADAMIA CESAR ALBERTO,
PETRUCCELLI MAURICIO DANIEL,
CRESCIMONE IRMA LUJAN,
ROMERO LUIS FERNANDO,
CIANCIO MONICA ELISABET,
GAJATE IGNACIO,
MANSILLA ANDREA ROSANA,
GIRIBALDI JONATHAN TOMAS,
ROSSI PIA,
DECIMA GUSTAVO JAVIER,
MARINO LEONARDO JULIO,
GONZALEZ DANIEL EDUARDO,
VENTRE MARIA ISABEL,
BARROSO ANALIA LILIANA,
ANTARA MARTHA SUSANA,
MATARELLI CESAR ANIBAL,
SANCHEZ MELINA MARIA,
SALAS DANIEL EZEQUIEL,
PEREZ Y CIA. S.R.L.,
JORDAN CARLOS ALBERTO,
CIMINELLI CAMILA MAILEN,
GALIZIO ROBERTO JONATAN OSCAR,
MENACHEZ NARIA ROSA NATIVIDAD,
FALABELLA RICARDO LUIS,
PORFIRIO COTTA TOMAS,
RAFFAELLI VIVIANA MABEL,
SANCHEZ EDITH DEL VALLE,
LEIVA RAUL GONZALO,
LEONE ALEJANDRA,
LUCITTI NESTOR FABIAN,
BELFIORE BRIAN NAHUEL,
LAMANNA JULIANA,
DUBARRY MARIA ELENA,
ARREGUES SUSANA,
MILIONE RAUL JOSE,
CASTRO SERGIO DAVID,
VIDAL NATALIA MABEL,
MONTTOTO GUILLERMO GASTON,
ORTEGA PAULO,
TRIMARCO DARIO FABIAN