Citaciones a vecinos de Chacabuco

Las personas que se detallan a continuación, las cuales poseen vehículos retenidos, deberán concurrir al Juzgado Municipal de Faltas Nº 1, sito en calle San Martín Nº 81 -1er piso- de Chacabuco, en el horario de 7:30 a 12:00, por motivos que se les comunicarán.
AMADO VICTOR
ARCE HERNAN
BADARIOTTO BRIAN
BILLARPANDO DIEGO
BRITES MIGUEL EDUARDO
CENTURION LUCAS
CERDAN RAMON
CHAPELA JORGE A.
COCA JOSUE
COTRERAS JAVIER
CRUCCI BRIAN
DE LA VEGA ALEJANDRO
DI PALMA FERNANDO NICOLAS
EMANUELE JOAQUIN
ERCOLI GUSTAVO
FRANCIONE NICOLAS
GARAVAGLIA JUAN CARLOS
GODOY DAMIAN
GONZALEZ EDSNO
GONZALEZ RONALD
LEMOS FRANCO
LOZANO MARIA ANGELA
MARCONI RAMIRO
MARTELLI TOMAS
MARTINEZ LAUTARO JESUS
MARTINEZ ROBERTO FABIAN
MELINAO DANIEL ALBERTO
MIRANDA JENNIFER
MONSALVO JUAN IGNACIO
MORALES CARLOS
MORALES JUAN CARLOS,
OCAMPO EZEQUIEL
ORTEGA VICENTE JULIAN
PAEZ FEDERICO
PEDRAZA CUELLAR RAFAEL
PIEDRABUENA AYELEN
PORTILLO ALFREDO
QUISPE VALERIA
RESCA GONZALO
RODRIGUEZ CRISTIAN
RODRIGUEZ DIEGO ORLANDO
RODRIGUEZ LUIS ANGEL
RODRIGUEZ RUIZ
ROJAS LUCAS DAMIAN
ROMERO FEDERICO
ROVATINO LAUTARO
SAVAGLIO LUCAS
SORIA OSCAR
STEURER JUAN IGNACIO
UBALTON CLAUDIO
VALLEJOS GABRIEL DAVID
VILLAR JAVIER EZEQUIEL
ZARATE JOSE MARIA