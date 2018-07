Por siempre joven: Mick Jagger cumple 75 años y sigue bailando como si fuera un pibe Mates y Noticias

El rock vivirá por siempre, y prueba de ello parece ser Mick Jagger, quien a sus 75 años sigue tirando sus sensuales pasos felinos sobre los escenarios del mundo y arengando a los apasionados fans “stones” como si el tiempo no pasara, como si aquella sentencia de “Time is on my side”, “el tiempo está de mi lado”, se hubiera encarnado en él.

Mick cumple hoy 75, poco después de haber cerrado una nueva gira con los Rolling Stones en la que ha demostrado que conserva una forma física más propia de un atleta veterano que de un viejo rockero. Bisabuelo y padre de un niño de menos de dos años al mismo tiempo, a pesar de las profundas arrugas que surcan su rostro, ha logrado mantener la imagen de juventud perpetua que exhibe sobre los escenarios desde hace más de medio siglo, siempre vestido con pantalones ajustados y americana entallada.

Jagger sigue contoneándose al inicio de sus conciertos al ritmo de “Sympathy for the devil”, un tema que grabó en el verano de 1968, y rodeado de pantallas gigantes en las que arde un fuego luciferino, como descubrieron miles de platenses en 2016, cuando la banda desembarcó en la Ciudad para realizar tres históricos shows.



“Permítanme que me presente, soy un hombre acaudalado y de gustos refinados”, recita al inicio de sus actuaciones, en las que llega a recorrer más de diez kilómetros entre saltos y carreras por el escenario.

¿El secreto de la juventud eterna? El líder de los Stones, al que los tabloides británicos apodan “Caderas de serpiente”, no rehusó los excesos propios de las estrellas de la música en las primeras décadas de su carrera, pero cambió de rumbo antes de que terminaran los años 90, preocupado tanto por su salud como por su imagen.

El deporte y una dieta disciplinada, junto con sus genes y antecedentes familiares, han jugado a su favor para mantener la misma figura flaca del adolescente que actuaba gratis en los bares de Londres a principios de los 60. Uno de sus principales ejemplos vitales fue su padre, un profesor de educación física que vivió hasta los 93 años y diseñó algunos de los programas de entrenamiento que ha seguido.

