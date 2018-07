Sábado a puro fútbol en Chacabuco Mates y Noticias

Este sábado se abrirá la decimocuarta fecha del torneo Copa “Agustín Colicchio” que organiza la Liga Deportiva de Chacabuco. Se jugarán tres cotejos, los que empezarán a las 15:00.

El líder 9 de julio (con 27 puntos) enfrentará en su cancha a San Martín (13 unidades). El “lobo” viene de empatar con Peña en la fecha anterior y buscará el triunfo para empezar a definir la clasificación a su favor. El “verde” viene de dar vuelta sobre la hora un difícil partido frente a Argentino y necesita seguir sumando para escapar de las posiciones de atrás. En la primera rueda ganó 9 de Julio 2 a 1.

En cancha de Argentino, donde hace las veces de local el escolta, Peña La Doce (con 21 unidades) recibe a uno de los últimos: La Nueva Academia, que cosechó 9 puntos hasta el momento. Peña no pudo achicar diferencia en el enfrentamiento mano a mano con el puntero y no puede perder más puntos si quiere tener chances de pelear el “1” en la etapa regular. La Nueva Academia tuvo fecha libre la semana pasada y necesita imperiosamente el triunfo, si no, estará complicado de cara a la recta final del torneo. En la primera rueda ganó el “xeneize” 3 a 2.

El restante partido de la tarde sabatina se jugará en la localidad de Rawson, donde San Lorenzo, con 11 puntos, enfrentará a Rivadavia que suma 13 unidades. Cruce de trascendencia para no quedar relegados. Rivadavia todavía no pudo ganar en esta segunda rueda y viene de obtener un punto muy valioso sobre el final ante O’Higgins FC. El local -de ganar- habrá dado un paso fundamental para respirar más tranquilo en las fechas finales. El equipo de la localidad sumó 4 de 6 puntos en los últimos partidos (venció a San Martín y empató con River). En la primera rueda empataron 1 a 1.