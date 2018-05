Macri presionó al peronismo y CFK contestó Mates y Noticias

El Presidente le pidió a los gobernadores y legisladores del PJ que demuestren que no se dejan “conducir por las locuras que impulsa Cristina Fernández de Kirchner”. La Senadora lo trató de “machirulo”.

En el marco del debate en el Congreso sobre el congelamiento de las tarifas, el presidente Mauricio Macri, acompañado por el ministro de la Producción, Francisco Cabrera, presionó a los senadores peronistas para que no aprueben el proyecto de la oposición de congelamiento de los servicios públicos y les pidió que demuestren que no se dejan “conducir por las locuras que impulsa Cristina Fernández de Kirchner”. La ex mandataria no tardó en responder por Twitter: “típico de machirulo”.

A través de un video que difundió por Facebook, el Jefe de Estado señaló que desde 2015 se inició un proceso de “cambio” y parte de esa transformación es “decirles la verdad”. En ese marco, señaló que “parte de esa verdad es que no hay futuro posible sin energía”. A continuación insistió con que “durante años nos hicieron creer que los subsidios a la energía eran gratis, que la energía es barata” y aseguró que “es mentira”.

“Sé lo que pesa una actualización de tarifas en el bolsillo”, aseguró Macri que luego le pidió a los argentinos que “cambien hábitos de consumo en sus casas para poder ahorrar energía como cambiar las lámparas de bajo consumo por las led”.

El Presidente explicó que “cuando hablo de que todos tenemos que asumir el desafío, también incluyo muy especialmente a toda la dirigencia política”. En esa línea le pidió a los senadores y gobernadores peronistas “que sean responsables con el futuro de los argentinos y que no voten una ley inconstitucional”.

Macri recalcó: “le pido a los senadores que demuestren que existe un peronismo responsable y confiable que no se deja conducir por las locuras que impulsa Cristina Fernández de Kirchner” y cerró: “la etapa del despilfarro se terminó”.

Minutos después, la senadora por Unidad Ciudadana salió al cruce por Twitter y lo tildó de “machista” y machirulo” por tratarla de “loca”.

