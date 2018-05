Junín: Murió una chica de 16 años por meningitis y evalúan otros casos Mates y Noticias

La joven estaba internada en el HIGA y aún se aguardan estudios de tipificación, según indicaron autoridades del nosocomio. A su vez, se conocieron dos casos más, pero ninguno relacionado con el de la adolescente, por lo que descartan un brote.

En diálogo con Democracia, la doctora Alicia Ramallo, directora del hospital, explicó que “se trata de una meningitis pero aún no sabemos a qué. No tenemos tipificación de bacteria, virus, y se han enviado los estudios”.

Según destacó la autoridad del HIGA, “le decimos meningitis porque era una gran inflamación de las meninges pero aún no sabemos cuál fue el punto de partida. Esta chiquita empezó con fiebre, veinte o veinticinco días antes pero nunca un cuadro meníngeo, solo febril. Se le hicieron todos los estudios y daban negativo, hasta que hizo esta meningitis que no sabemos a qué”.

Asimismo, profesional enfatizó: “No hay un brote de meningitis, no hay acumulación de casos. En el Hospital no podemos hablar de que tenemos un brote de meningitis ni por casualidad. Uno no debería salir a dar un diagnóstico relajadamente porque lo más probable es que esté cometiendo un error”.

