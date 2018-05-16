Citaciones del Juzgado de Faltas

Las personas que se detallan a continuación deberán concurrir al Juzgado de Faltas de Chacabuco, calle San Martín Nº 81, en el horario de 7:30 a 12:00, por motivos que serán comunicados. Tendrán que hacerlo en forma urgente a fin de regularizar su situación.
ALVAREZ NICOLAS
ASOCIADOS DON MARIO S.A.
ASTUDILLO DANIELA
BARBIERI CARLOS
BECERRA GUSTAVO
BISCOTTI JUAN
BORGHETTI HECTOR ISMAEL
CASSINO HNOS. S.A.
CAVALERI CARLOS DARIO
CEMIE CHACABUCO S.A.
CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO DE CHACABUCO
CHILANO EMILIANO
CIBIRIAIN MARTHA HAYDEE
DACCIAVO OMAR
DI PALMA OSVALDO
DIAZ DIEGO
DOS SANTOS TOMAS
DRISDALE RUBEN
EMANUELLE GUADALUPE
FERRARO MARCELO
FISCHER MONICA
FLORES NADIA
FORTI LUISINA
GARCIA VANESA PATRICIA
HARISPE JUAN ALBERTO
HUALLPA JAVIER
LANZILLOTTA CARLOS
LLANOS PORCO ANISARIA
LOPEZ JOHANNA SABRINA
LUCERO MARIA SUSANA
MAIGUA CHARA NESTOR
MAMANI JUAN CARLOS
MARAZ JAVIER
MARTELLI HUGO
MARTINEZ MARIA ALICIA
MILIONE OSMAR
MILIONE ROGELIO
MINETTI EDELMAR AMILCAR
MOLINA MARTINEZ CECILIO
MORALES ELSA
MORALES MARIA ESTHER
NANNI ANA INES
ORTEGA VILCA CATALINA,
PUJOL JULIO ALBERTO
QUIROGA GUIRALDES MANUEL
REYNOSO CLAUDIA DANIELA
REYNOSO MANUEL
RUSSO ROBERTO
SAN JOSE ALDO
SANCHEZ ARTURO
SILES BENITO
TERUZZI EDUARDO
VILLARRUEL PEDRO
YALECOR S.A