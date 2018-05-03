Citaciones a vecinos de Chacabuco (Juzgado de faltas)

Las personas que se detallan a continuación, deberán concurrir al Juzgado de Faltas Municipal, en calle San Martín Nº 81 en el horario de 7:30 a 12:00 por motivos serán comunicados. Tendrán que hacerlo en forma urgente a fin de regularizar su situación.
ABELARDE CARLOS ALBERTO
ACOSTA LAUTARO
ALEMAN LUGONES ALFREDO
AMANTE DAMIAN ALBERTO
ANDEMACI MARIA DE LOS ANGELES
ANDRIOLI SERGIO
ARCE RUBEN
ASOCIADOS DON MARIO S.A.
BAHAMONDE CRISTIAN
BORTNIK CARLOS ALBERTO
CAYUQUEO ALICIA
CEMIE CHACABUCO S.A.
CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO DE CHACABUCO
CHILANO SERGIO HORACI
CIBIRIAIN MARTHA HAYDEE
COCA FABIAN
CORONEL ADALBERTO
CORSO EDUARDO
DACCIAVO CRISTIAN
DACCIAVO RICARDO ARMANDO
DE LA VEGA LUIS
DECUNDO ARIEL CARLOS
DEROSA LEONARDO
DESIERVI CEREALES SACIFIA
DI GIACOMO DAVID RAUL
DI PINTO LEANDRO
ENGWERDA MARIANO
ESTRADA ANAGUA VICTOR HUGO
FERNANDEZ MIGUEL
FORTE SALVADOR
GIACCARDO ANDRES BARTOLOME
GIANCINTO GABRIELA
HERRERAS DIEGO
LACENTRA SERGIO MARIO
LACIAR VALERIA
LAMANNA JULIANA
LESCANO FRANCO AGUSTIN
LOPEZ JOHANNA SABRINA
LOPEZ LAUREANO
LOPEZ MARIA
MACIEL CRISTIAN
MACIEL GUSTAVO
MARCHESSE MARCOS
MILIONE RICARDO
MILIONE RICARDO
MIRANDA JUAN
MOLINA HUGO
MOLINA LUIS MARCELO
MORALES VALERIA
MORI GUILLERMO
OLIVERA RICARDO
PRIARIO SILVEIRA CARLOS RAUL
QUEREJETA NORBERTO JOSE
QUINTANA JORGE
QUISPE GUTIERREZ VALERIANA
RIVERO ANTONIO GUMERSINDO
SERVICIOS CHACABUCO S.A.
SILVA SANTIAGO
SOBRETIERRAS S.R.L.
YALECOR S.A.