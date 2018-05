Fútbol Femenino. Ganaron Argentino y 9 de Julio Mates y Noticias

En el estadio “Aldo Carena” se jugó la segunda fecha del torneo de fútbol femenino que organiza la Liga Deportiva de Chacabuco. “Azules” y “Lobas” volvieron a ganar, encabezan las posiciones, vienen con puntaje ideal y se enfrentarán en la próxima jornada. Empataron Peña la 12 y Porteño.

Este campeonato que se juega “todos contra todos”, a dos ruedas, de las que surgirá un ganador, para luego jugar entre todos una liguilla para sacar otro ganador. En caso de que se repita el vencedor, éste será el campeón del torneo apertura, de lo contrario, habrá una finalísima.

Resultados:

9 de Julio 4(Sofía Muro y Florencia Di Piero con dos goles cada una) vs. La Nueva Academia 0. Porteño 1(Norma Molina) vs. Peña la 12 1 (Daiana Bustos). Argentino 4 (Belén Cieri 2, Yanina Martino y Verónica Dubarry) vs. San Martín 0.

Posiciones:

Argentino y 9 de Julio 6; Porteño 4; Peña La 12 1; La Nueva Academia y San Martín sin puntos.

Próxima fecha:

9 de Julio vs. Argentino; Porteño vs. San Martín y La Nueva Academia vs. Porteño.