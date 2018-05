“La soja vale 100% más y al productor no le molestaría que no bajen las retenciones” Mates y Noticias

Así lo consideró Eduardo Buzzi, extitular de FAA, en relación a los rumores de postergación en el descuento del 0,5 mensual. “Las reacciones podrían llegar si se tocan el maíz y el trigo”, afirmó.

En plena discusión por la posibilidad de que el Gobierno frene la rebaja de las retenciones a la soja e imponga el 10% al maíz y trigo, Eduardo Buzzi, expresidente de la Federación Agraria Argentina (FAA) se refirió al tema y consideró que como la oleaginosa subió de precio por el aumento del dólar, al productor “no lo pondría de mal humor que ese 0,5 mensual no baje de acá a fin de año”.

“A decir verdad, el productor puede absorber que ese medio punto por mes no baje de acá hasta fin de año. Porque como hay una readecuación del tipo de cambio, hoy el que tiene soja y no la perdió por la sequía o inundaciones, tiene un producto que vale 100% más que lo que valía un año atrás. Por lo tanto, si no le bajan medio punto de acá a fin de año poco puede influir. No lo pondría de mal humor, no habría movilizaciones ni nada por el estilo”, expresó Buzzi en declaraciones al programa Salvemos Kamtchaka, que se emite por FM La Patriada.

Pero advirtió que las reacciones “podrían llegar si le vuelven a meter en aquello donde le sacaron”, en relación a los rumores en torno a una suba del 10% en los derechos de exportación al trigo y al maíz.

“Hay un ‘contrato’ entre Cambiemos y la producción agropecuaria. No hay que mancharlo. La experiencia demuestra que desde que se sacaron retenciones en maíz y trigo hubo más siembra, más producción y ganaron con creces con otros impuestos”, consideró.

Asimismo, el dirigente contó que apenas comenzaron a circular las versiones, en su pueblo “que es pequeño y depende de la producción de granos, hubo mucho estado de alerta y preocupación”. “Mucha gente que votó a Cambiemos ante este rumor empezó a masticar la decepción“, disparó.

“Llamé a Etchevehere, con quien tengo una larga historia y relación de mucho tiempo, y me dijo que no está en la agenda del Ministerio. Él, que no es representante de productores al formar parte del aparato del Estado, tiene la responsabilidad de interpretar que el productor no quiere que le vuelvan a poner retenciones. Creo que la medida no va a prosperar. También hablé con De Angeli, que estuvo en contacto con Macri, y aparentemente no va a haber nuevamente retenciones en los rubros en donde se sacaron”, concluyó.