Citaciones a vecinos de Chacabuco

Las personas que se detallan a continuación deberán concurrir al Juzgado Municipal de Faltas, San Martín Nº 81 en el horario de 7:30 a 12:00 por motivos que se les comunicará. Tendrán que hacerlo en forma urgente a fin de regularizar su situación.
ALDANO ROSALIA
ALUISE INES EUGENIA
ANTONINI NORBERTO RAMON
ARANDA WALTER
ASOCIADOS DON MARIO S.A.
BARCOS JUAN
BARIDEN NICASIO
BERTACHINI CAROLIN
BERTERAME YESICA SOLEDAD
BOSION GIOIA SERGIO
CAMERA JULIANA
CANZIANI MAILEN
CEMIE CHACABUCO S.A.
CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO DE CHACABUCO
CHOQUE ANDRES
CIBIRIAIN MARTHA HAYDEE
CIERI ALEJANDRO
CIMINELLI HERNAN GABRIEL
CIRIGLIANO SERGIO
COLLEP LUIS ALBERTO
CORDOBA EMILIO
CUELLO GABRIEL
DE PAULI NICOLAS
DECUNDO LAUTARO
DOMINGUEZ LUIS ALBERTO
ESPOSO ALDANA
FARIAS GUSTAVO
FRANCOLINO JUAN MARCOS
FROILAN BRENDA CELESTE
GABINO NESTOR
GAMBATESA GOTTE MARINA
GARCIA ENZO
GATTI OSMAR
GRIPPA RUBEN
LACIAR CESAR
LAMANNA JULIANA
LAMAS MARIA ROSA
LLANO RAMIREZ
LOPEZ JOHANNA SABRINA
LUGO CARLOS FABIAN
LUSARDI OSCAR
MANSILLA ALEJANDRA AGUEDA
MANSILLA ANDREA ROSANA
MARRA MIGUEL ANGEL
MASTANTUONO SONIA
MONTAÑO DANIEL
PENNINI MARIA VERONICA
PEROTTI DARIO HORACIO
ROCHA EDGAR
ROSSO LEONARDO DAVID
RUBINO CRISTIAN
SALAS JOAQUIN
SALGADO EDUARDO
SANCHEZ DELFOR
SANTOMIL AGUIRRE CESAR
SCHIAVONI NICOLAS
SERVICIOS CHACABUCO S.A.
SMITH EVANGELINA
SOAVE JUAN
SOBRETIERRAS S.R.L.
SOSA KEVIN TOMAS
TONELLI CARLA ROMINA
VENTOMIGLIA JESUS
YALECOR S.A
ZAMMUTO DANIEL ALEJANDRO
ZLATAR MARIA