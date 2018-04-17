Citaciones a vecinos de Chacabuco

Las personas que se detallan a continuación deberán concurrir al Juzgado de Faltas Nº 1, calle San Martín Nº 81 -1er piso-, en el horario de 7:30 a 12:00, por motivos que serán comunicados.
Tendrán que hacerlo en forma urgente a fin de regularizar su situación.
ARAGON ABEL
ASOCIADOS DON MARIO S.A.
ASTUDILLO IGNACIO ALBERTO
BECERRA GUSTAVO
BIAGGIO SUSANA ELENA
BONGIOVANNI MARCELO RAFAEL
BUSTOS JONATAN
CAPDEVILA ALEJANDRO
CAPELLI MARTINEZ LUCAS
CARRERA PABLO DIEGO
CEMIE CHACABUCO S.A.
CHIARINI OSVALDO ALFREDO
CIBIRIAIN MARTHA HAYDEE
COISCOU DOMINICI TANYA
CORONEL VICTOR
DE LAUDO MONICA
DEMARO MARIA CELINA
DI PALMA OSVALDO
DIAZ CARLOS
DICUNDO LAUTARO
FARIAS ANDREA
FLORES NESTOR
FOCHESATO CELIA
FOGONZA MIRTA MABEL
FORTE OSCAR
FRANCOLINO JUAN MARCOS
GALEANO LEONARDO
GOLDARACENA SOLEDAD
GONZALEZ JULIANA RUTH
GUTIERREZ JOSE FERMIN
IBARROLA RAMONA FERNANDA
LA DORREGO DOS S.A.
LAMANNA JULIANA
LOPEZ JOHANNA SABRINA
MAIDANA JUAN
MANSILLA ANDREA ROSANA
MICHELI GRACIELA
MILIONE JUAN IGNACIO
MONTOYA ALICIA
MUZZINI LUIS ALBERTO
NIGRO TILDA GABRIELA
OCAMPO FEDERICO
OLIVO CORONEL ELIANA
PAROLA ANA MARIA DEL CARMEN
PEREZ MARIA SOLEDAD
PEROTTI MILENA
PIANAROLI MARIA CECILIA
PRIM GABRIELA
RAMOS JULIETA AMALIA
SAIN HERIBERTO
SANCHEZ ULISES
TOMASIN GLADYS BEATRIZ
TONELLI CARLA ROMINA
TRAVAGLINI DARIO
VENTIMIGLIA GASTON
YALECOR S.A.
ZAMMUTO DANIEL ALEJANDRO
ZAMUDIO JUAN CARLOS
ZANARDI ALEJANDRO