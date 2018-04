Recomendaciones para presenciar el Rally Argentina Mates y Noticias

El secretario de Seguridad de Córdoba, Diego Hak, indicó a Cadena 3 que le parece que habrá “un cambio de conducta” en cuanto al respeto. Se aplicará el Código de Convivencia.

Carlos Engel, director general de Seguridad del Rally Argentina, detalló a Cadena 3 las condiciones de ingreso y estadía dentro de los predios donde se correrá la competición.

“Va a ser una prueba increíble, muy linda”, expresó y recordó: “la recomendación es que los que no tengan entradas no intenten ir al circuito del jueves porque ya hay cola de una cuadra para los que ya tienen entrada”.

El ex intendente de La Cumbre dijo que el público se localizará sobre gradas y señaló que el ingreso cuenta con “un doble vallado, esto es un operativo tipo fútbol”. Engel comentó asimismo que no pueden “tener a alguien caminando o en una situación que no sea sobre las gradas”.

Segundo tramo, viernes 27 de abril

Para el tramo del viernes, Engel expresó que su “prioridad es que la gente esté solamente atrás de la cinta amarilla”. “Hay zonas de bolsones de público que están diagramadas en específicamente, está todo indicado”, añadió, y explicó que “están los carteles de vedado y estacionamiento”. Además, comentó que necesitan “que el público colabore con esto”.

Tercer tramo, sábado 28 de abril

Engel sostuvo que “hay un solo ingreso para los dos primeros tramos donde la Policía va ubicando a los espectadores en la zona apta”. Dijo que “cada uno puede elegir si prefiere el primero o el segundo”, y añadió que “cuando se colme el primer tramo se va a poder seguir ingresando al segundo”.

Sobre el recorrido que hace Tanti–El Durazno, expresó que “es realmente maravilloso”. “El intendente de Tanti montó cuatro tribunas”, agregó.

Engel insistió que la gente debe ir “con mucho tiempo” y señaló que habrá una zona específica, montaña arriba, desde donde “se ve espectacularmente” un tramo que divisa “kilómetros de camino”.

Último tramo, domingo 29 de abril

Respecto al tramo del domingo, Engel detalló que “es un tramo que tiene pocos lugares de estacionamiento”. Comentó que en ediciones anteriores “donde llegaba la Policía cuando ya había muchísima gente, era un tramo de conflicto para mover los autos”. “Entonces tomamos la decisión que la Policía ingrese en las primeras horas del sábado y tipo 11 de la mañana abrirlo al público”, explicó.

No obstante, aseguró que “si se junta mucha gente sobre la ruta se va a ir abriendo”. “Lo que nos importa a todos es la seguridad de la gente, de los automovilistas; no vamos a permitir kilómetros de cola en las Altas Cumbres”, sostuvo.

Por otra parte, el secretario de Seguridad de Córdoba, Diego Hak, remarcó en diálogo con Cadena 3 la trascendencia que tiene la seguridad en la carrera, que se desarrollará este fin de semana en la provincia.

“Este año vamos a trabajar en conjunto con el Ministerio Público Fiscal. Eso marca un punto de inflexión en los que forman parte del diagrama preventivo, que es la aplicación del Código de Convivencia en lo referido al respeto del orden público y de las normas establecidas a nivel internacional”, sostuvo.

En ese sentido, añadió: “Me da la sensación de que este año empezamos un cambio de conducta, que apunta a respetar únicamente los lugares permitidos. Cualquier otro lugar, amén de que tenga o no cinta roja, no va a estar permitido. En el respeto a las normas y la aplicación al Código de Convivencia vamos a ser totalmente inflexibles”.

www.cadena3.com