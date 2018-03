El SMN desmiente la noticia del invierno más frío en los últimos 15 años Mates y Noticias

El Servicio Meteorológico Nacional publicó en su web el siguiente texto

Esta semana recibimos cientos de consultas sobre una noticia viral titulada “El invierno más crudo en los últimos 15 años”.

Esta información es completamente falsa, y también lo era en el 2014 cuando, al igual que ahora, se volvió viral en la web. Hasta este momento no hay información sobre las tendencias del invierno. Recién estamos finalizando el verano y nos queda transitar el otoño antes de llegar al invierno. Un pronóstico climático a tan largo plazo presenta un altísimo grado de incertidumbre, es poco confiable y por lo tanto, no tiene sentido realizarlo. Las tendencias estacionales no van más allá de un trimestre.

Con la mejor intención de divulgar una información que suena tan impactante, muchos usuarios de redes y varios medios reprodujeron el texto sin verificar su procedencia y así contribuyeron a que la (des)información se viralice. Era tan fácil como “googlear” el título o la fuente y encontrar la misma noticia publicada hace unos años.