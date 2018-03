Piden la prisión preventiva para el ex intendente de Lincoln Mates y Noticias

Luego del pedido de “prisión preventiva” solicitado por el titular de la Fiscalía Nº 2 del Departamento Judicial Junín, Dr. Javier Ochoaizpuro, el ex intendente del Distrito de Lincoln, Jorge Abel Fernández, podría ser enviado a una cárcel de Junín, si la jueza de Garantías Nº 2, Dra. Marisa Muñoz Saggese, hace lugar a la petición del citado fiscal.

Este pedido fue hecho el pasado viernes al mediodía y está a la espera de lo que resuelva la juez, quien tiene cinco días hábiles a tal efecto, y determine el futuro del ex jefe comunal linqueño, quien se encuentra detenido desde hace varios días en la Comisaría de General Pinto, por el presunto delito de “asociación ilícita, falsificación de documentos y fraude en perjuicio de la administración pública”.

El fiscal que entiende en la causa en donde ex funcionarios del municipio de Lincoln -incluido el ex intendente Jorge Fernández- fueron detenidos y trasladados a la seccional pintense, detalló que tras las pruebas reunidas, pidió la prisión preventiva y si Muñoz Saggese da curso a la petición, el ex mandatario y demás implicados serían trasladados a una cárcel de Junín.

La causa en la que está implicado el ex jefe comunal linqueño investiga algunos hechos que han determinado la detención de Fernández, que se encuentra acusado de varios delitos, entre los que figuran asociación ilícita, falsificación de documentos y fraude en perjuicio de la administración pública local.

El fiscal Javier Ochoaizpuro confirmó que no hay mayores novedades y que se encuentran esperando la resolución de la jueza con respecto al pedido de prisión preventiva cursado esta semana. El funcionario judicial tomó la decisión luego de que Fernández (del Frente para la Victoria) prestase declaración la semana pasada.

