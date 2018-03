Los horarios de Lollapalooza Argentina 2018 Mates y Noticias

A tres semanas de la quinta edición del festival, se conoce la grilla completa de cada una de las tres jornadas en el Hipódromo de San Isidro.

VIERNES 16

Main Stage 1

JAKOB OGAWA – 13 HORAS

CLUB Z – 14.20 HORAS

DANTE SPINETTA – 15.45 HORAS

ANDERSON.PAAK – 17.30 HORAS

CHANCE THE RAPPER – 19.30 HORAS

RED HOT CHILI PEPPERS – 22 HORAS

Main Stage 2

1915 – 12.30 HORAS

INDIOS – 13.40 HORAS

MIRANDA! – 15 HORAS

LAS PELOTAS – 16.34 HORAS

ROYAL BLOOD – 18.30 HORAS

IMAGINE DRAGONS – 20.30 HORAS

HARDWELL – 23.45 HORAS

Alternative

EL JARDÍN DE ORDOÑEZ – 12.40 HORAS

MILITANTES DEL CLÍMAX – 13.40 HORAS

MI AMIGO INVENCIBLE – 14.45 HORAS

OH WONDER – 15.50 HORAS

SPOON – 17.30 HORAS

ZARA LARSSON – 19.30 HORAS

CAMILA CABELLO – 22 HORAS

Perry’s Stage

VALDES – 13.25 HORAS

DJ WHO – 14.15 HORAS

MITÚ – 15.15 HORAS

BATALLA DE GALLOS – 16.20 HORAS

SATÉLITE 23 – 17.20 HORAS

SHIBA SAN – 18.15 HORAS

WHAT SO NOT – 19.30 HORAS

ALISON WONDERLAND – 21 HORAS

DVBBS – 22.30 HORAS

SÁBADO 17

Main Stage 1

BAMBI – 12.45 HORAS

MARILINA BERTOLDI – 14.05 HORAS

THE NEIGHBOURHOOD – 15.30 HORAS

METRONOMY – 17.30 HORAS

LIAM GALLAGHER – 19.30 HORAS

THE KILLERS – 22.15 HORAS

Main Stage 2

LOS MEJORES SE ACABARON -12.15 HORAS

BARCO – 13.25 HORAS

KALEO – 14.45 HORAS

DAMAS GRATIS – 16.30 HORAS

KHALID – 18.30

LANA DEL REY – 20.45 HORAS

DJ SNAKE – 23.30 HORAS

Alternative

NENE ALMÍBAR – 12.40 HORAS

JESSE BAEZ – 13.40 HORAS

LUCA BOCCI – 14.45 HORAS

TASH SULTANA – 15.45 HORAS

MAC DEMARCO – 17.30 HORAS

MAC MILLER – 19.30 HORAS

WIZ KHALIFA – 22.15 HORAS

Perry’s Stage

HALPE – 13.10 HORAS

METRO LIVE – 14.00 HORAS

ORIANA – 15.05 HORAS

BATALLA DE GALLOS – 16.05 HORAS

WHETAN – 17.00 HORAS

LOUIS THE CHILD – 18.15 HORAS

NGHTMRE – 19.30 HORAS

DEORRO – 21 HORAS

YELLOW CLAW – 22.30 HORAS

DOMINGO 18

Main Stage 1

PROGRAMA – 12.50 HORAS

ALOE – 14 HORAS

EMMANUEL HORVILLEUR – 15.20 HORAS

MILKY CHANCE – 17 HORAS

THE NATIONAL – 19 HORAS

PEARL JAM – 21.30 HORAS

Main Stage 2

WALTER DOMÍNGUEZ – 12.15 HORAS

ELA MINUS – 13.25 HORAS

ZOÉ – 14.35 HORAS

MON LAFERTE – 16.10 HORAS

DAVID BYRNE – 18 HORAS

LCD SOUNDSYSTEM – 20 HORAS

KYGO – 23.45 HORAS

Alternative

ISLA DE CARAS – 12.45 HORAS

EL ZAR – 13.50 HORAS

OCTAFONIC – 14.50 HORAS

LOS ESPÍRITUS – 16 HORAS

VOLBEAT -17.10 HORAS

TYLER, THE CREATOR – 19 HORAS

BAJOFONDO – 21.45 HORAS

Perry’s Stage

PYURA – 13.25 HORAS

LEO GARCÍA + BENITO CERATI – 14.20 HORAS

NATHY PELUSO – 15.25 HORAS

BATALLA DE GALLOS – 16.15 HORAS

THOMAS JACK – 17.30 HORAS

CHEAT CODES – 18.45 HORAS

ALAN WALKER – 20 HORAS

DILLON FRANCIS – 21.15 HORAS

GALANTIS – 22.30 HORAS