Junín es la ciudad de la región con más muertes por accidentes de tránsito

Encabeza el triste ranking con 17 fallecimientos por esta causa en lo que va del año. Por su parte, en Pergamino se contabilizan 14, en Lincoln 8, en Chacabuco 5 y en Chivilcoy 4. Funcionarios de estas localidades también padecen el accionar de motociclistas y las continuas transgresiones a las leyes. Y afirman que hay una cuestión cultural que debe ser abordada.

El accidente ocurrido en la madrugada del sábado 11 de noviembre en la intersección de la Ruta 7 y la avenida de Circunvalación le costó la vida al joven Marco David Lovizzio, quien se convirtió en la décimo séptima víctima fatal en el tránsito juninense en lo que va de 2017.

De esta manera, nuestra ciudad encabeza el triste ranking de fallecidos en siniestros viales, por encima de –por ejemplo– los catorce que se registraron en Pergamino (nueve de los cuales se produjeron en las rutas circundantes y sólo cinco en la planta urbana), los ocho de Lincoln, los cinco de Chacabuco y los cuatro de Chivilcoy.

No obstante, el problema del tránsito y, más específicamente, el del comportamiento de los motociclistas, cruza de manera transversal a todas estas ciudades.

Así surge de una ronda de consultas efectuada por este diario, en donde los funcionarios del área de la región remarcan los conflictos que padecen por el accionar de bandas en motos y las continuas transgresiones a las leyes.

Según dicen, la cuestión de fondo que debe ser abordada es educativa y cultural.



“La cantidad de motos es atípica”

Más allá de las dificultades que debe enfrentar, el titular de la Agencia Municipal de Seguridad Vial de Junín, Eduardo Naya, destaca los logros de su gestión al frente de la dependencia. “Las bandas de entre 80 y cien motos, ya no existen más, esa es la primera mejoría importante”, afirma el funcionario.

También subraya la importancia del proyecto para trasladar la oficina, los procesos de compactación que se están llevando a cabo y la puesta en funcionamiento del observatorio para contar con estadísticas. “Vimos que la cantidad de accidentes no sube –explica Naya– pero lo que sí aumentó es la gravedad de las lesiones. Inclusive hubo muchas más muertes, estamos en un récord de 17 fallecimientos, y eso nos tiene terriblemente preocupados”.

El protagonismo en esta área se lo llevan las motocicletas. “La cantidad de motos que hay en Junín es atípica –continúa el funcionario–, en la mitad de los accidentes de motos que registramos no hubo choque con otro vehículo, son caídas. Viven cayéndose, porque andan a exceso de velocidad, o no saben conducir, porque quieren esquivar los reductores, entonces la pregunta es si se le puede echar la culpa al tránsito, o a la locura urbana como un problema cultural”.

De acuerdo a su análisis, “transgredir con una moto es mucho más fácil”, por su volumen, su tamaño y su practicidad. “Con un auto uno no estaciona en la vereda en el centro, o no gira en U, o no se hace maniobras bruscas, y por sus características la moto permite hacer esas cosas”, añade.

Con todo, insiste en que “hay un tema cultural que tiene una incidencia directa sobre esta problemática”.

Por tal motivo, a los cursos que se hacen para el primer carnet de conducir, se le dio continuidad a la prevención. “Quisiera que el Ministerio de Educación ponga alguna asignatura para tratar el tránsito en las escuelas, de manera que no reciban solamente alguna charla por año, sino que tenga continuidad”, concluye.

