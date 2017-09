“El radicalismo no puede seguir legitimando decisiones del gobierno en las que no esté de acuerdo” Mates y Noticias

Así lo manifestó este sábado en Córdoba el diputado nacional Ricardo Alfonsín y consideró que la UCR “debe influir en la gestión ejecutiva” y “evitar que se sigan cometiendo errores que perjudican a los argentinos”.

El legislador nacional radical por Buenos, que forma parte del interbloque oficialista en la Cámara baja, dijo a Télam que no está a gusto con el lugar que está ocupando la UCR dentro del espacio de Cambiemos, porque “si bien no nos toca gobernar, sí nos toca representar los intereses de muchos argentinos”.

Alfonsín consideró que en el Congreso los parlamentarios de las distintas fuerzas tienen diálogo, pero que sobre muchas decisiones que no pasan por el Parlamento “no hemos sido consultados; sin embargo, el radicalismo ha avalado por acción o por omisión”.

Alfonsín, que llegó a Córdoba para asistir a una serie de actividades partidarias, mencionó que, entre las decisiones del Gobierno que ha legitimado el radicalismo sin estar de acuerdo, está lo referido a las mineras, el no aumento del presupuesto de ciencia y tecnología, y mantener una actitud de “pasividad” ante los “abusos de precios de los sectores dominantes que generaron más pobreza e indigencia”.

“Nuestra posición fue siempre contraria a todos estos temas. No responsabilizo al PRO, sino a la conducción de nuestro partido, que es la que tendrá que dar explicaciones a la sociedad por esos cambios de posición”, advirtió. Al referirse a los resultados de las PASO y la posibilidad de que los mismos se repitan en los comicios generales de octubre, el legislador sostuvo: “Si ganar las elecciones no sirven para solucionar los problemas de la gente, el triunfo no tiene sentido”.

Por otra parte, se mostró “convencido” de que el próximo gobernador de Córdoba será un radical. Al referirse a la desaparición de Santiago Maldonado, Alfonsín calificó como “muy preocupante” la situación en torno de su desaparición.

Fuente: ADNbaires