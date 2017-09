El conflicto en la Cooperativa Eléctrica sumó un nuevo capítulo y finalmente no hubo elecciones Mates y Noticias

Desde hace unas tres semanas, cuando la lista Violeta denunció que un candidato de su boleta correspondiente al distrito 3 había sido inducido a renunciar por integrantes de la lista Azul y Blanca, se fueron sucediendo varios episodios que terminaron con la suspensión de las elecciones previstas para este sábado en la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco.

Durante la semana hubo varias noticias basadas en declaraciones y presentaciones judiciales. En principio, la lista Violeta denunció que la Junta Electoral -compuesta por tres representantes del oficialismo y dos de la oposición- no acató una comunicación emitida por el INAES, el ente que entiende en la vida institucional de las organizaciones cooperativas, y que -según la oposición- abría la posibilidad de que la boleta del distrito 3 fuese habilitada. Por su parte, desde la conducción de la Cooperativa se dijo que ese documento no era una comunicación fehaciente por lo que no debían acatarla.

Ante esto, los representantes de la lista Violeta se presentaron en los Tribunales de Junín. Allí, la resolución del Juez Fernando Castro Mitarotonda resolvió “no hacer lugar a la medida cautelar planteada por los señores Guillermo Feroldi, Antonio Luján Marino y Gonzalo Gastón Villagrán”.

Durante la mañana de este viernes, mientras el presidente del consejo de administración, Ricardo Ciminelli, en conferencia de prensa, aseguró que la resolución judicial estaba “desde ayer a las 15:20” y que eso lo sabían los representantes de la lista opositora cuando a las 19:00 del jueves llamaron a la prensa, por lo que le pidió a sus rivales que “no le mientan a la opinión pública”.

Un poco más tarde, la lista Violeta insistió en la vía judicial y presentó una apelación a lo dictaminado por el juez Mitarotonda. Esta vez la petición proseró y, en las primeras horas de la tarde, la propia Cooperativa informó que “recibió la notificación de la Cámara de apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Junín ordenando la suspensión del Acto eleccionario”.

Ahora habrá que esperar que la Justicia resuelva sobre el asunto de fondo, o sea el reclamo de la habilitación de la boleta del distrito 3 por parte de la lista Violeta.

A todo esto, estas elecciones en la institución de calle Laprida quedarán en la historia como una de las más controvertidas, en las que se discutió más por asuntos reglamentarios y legales que por proyectos institucionales.