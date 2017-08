PUBLICACIÓN SOLICITADA. “La Cooperativa somos todos” Mates y Noticias

Estimados Asociados de la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Ltda.

Estamos luchando contra toda una ESTRUCTURA POLÍTICA enquistada en NUESTRA COOPERATIVA hace 20 AÑOS!!!!!!!

LA LISTA VIOLETA está conformada por asociados que queremos una CONDUCCIÓN TRANSPARENTE, RENOVADA, CON REGLAS DE JUEGO CLARAS.

Queremos ejercer NUESTRO DERECHO DE PARTICIPAR DEMOCRÁTICAMENTE, DE EXPRESAR CON NUESTRO VOTO QUE NO CONFIAMOS EN LOS CONSEJEROS QUE ESTÁN DIRIGIENDO NUESTRA COOPERATIVA.

Necesitamos aclarar todas los RUMORES Y VERSIONES que circulan por los medios de comunicación y las redes sociales:

1- LA LISTA VIOLETA CUMPLIÓ EN TIEMPO Y FORMA CON TODAS LAS PRESENTACIONES ANTE LA JUNTA ELECTORAL.

2- SIETE (7) MINUTOS ANTES DE QUE CERRARA EL PLAZO PARA QUE LAS LISTAS CONTESTARAN LAS IMPUGNACIONES, LA LISTA AZUL Y BLANCA ENGAÑÓ Y MANIPULÓ A UN SOCIO PARA QUE RENUNCIARA COMO CANDIDATO A DELEGADO DE LA LISTA VIOLETA.

3- LA LISTA VIOLETA PRESENTÓ EL REEMPLAZO DEL DELEGADO PERO LA JUNTA ELECTORAL NO LO ACEPTÓ.

4- TRES INTEGRANTES DE LA JUNTA ELECTORAL AVALARON UN PROCEDIMIENTO QUE NO ESTÁ REGLAMENTADO EN EL ESTATUTO DE NUESTRA COOPERATIVA, OSCURECIENDO ASÍ LA TRANSPARENCIA DEL PROCESO ELECTORAL.

5- DOS INTEGRANTES DE LA JUNTA ELECTORAL MANIFESTARON QUE LA DENUNCIA ERA IRREGULAR Y NO DEBÍA SER ACEPTADA.

Como SOCIOS DE LA COOPERATIVA y como CANDIDATOS A DELEGADOS DE LA LISTA VIOLETA, repudiamos el comportamiento de 3 de los integrantes de la Junta Electoral.

QUEREMOS IR A LAS URNAS EL 16 DE SEPTIEMBRE CON LOS 5 DISTRITOS

QUEREMOS PARTICIPAR PERO NUNCA CONVALIDAREMOS UN FRAUDE

QUEREMOS EJERCER NUESTROS DERECHOS EN EL MARCO DE UN PROCESO ELECTORAL TRANSPARENTE

QUEREMOS UNA COOPERATIVA AL SERVICIO DE LOS ASOCIADOS

PORQUE LA COOPERATIVA SOMOS TODOS.

Lista Violeta