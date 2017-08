9 de julio se aseguró el primer lugar del torneo Mates y Noticias

9 de Julio se convirtió durante este fin de semana en el primer finalista del torneo organizado por la Liga Deportiva de Chacabuco, en el que está en juego la copa “Sergio Ojuez”.

La derrota de San Martín ante La Nueva Academia por 2 a 1, y el empate sin goles del propio “Lobo” ante Alumni de Salto, le aseguran al equipo de Mario Gambini el primer puesto de la etapa regular. De adjudicarse también la liguilla, será el campeón de la temporada, de lo contrario deberá definir con el equipo que se la adjudique. Pero para eso falta, pues el torneo tiene aún tres fechas por jugarse en su instancia actual.

Incidentes en River Plate vs. Argentino

El clásico de la ciudad terminó mal. Cuando se jugaban los minutos de descuento y el partido estaba empatado en dos goles por equipo, una jugada en el área visitante desencadenó una pelea generalizada entre los jugadores de ambos clubes.

Como consecuencia de los golpes recibidos, el jugador local Juan Maggi debió ser trasladado al hospital municipal para su atención. Luego se supo que había sufrido escoriaciones que no fueron de gravedad.

Argentino terminó con cuatro jugadores expulsados y River Plate con uno.

Resultados y tabla de posiciones

La Nueva Academia 2 vs. San Martín 1

Alumni(Salto) 0 vs. 9 de julio 0

Rivadavia 0 vs. Peña La Doce 2

O´Higgins FC. 0 vs. San Lorenzo(Rawson) 1

River Plate 2 vs. Argentino 2

9 de julio 38

San Martín 28

Argentino 23

Rivadavia 21

Peña La Doce 20

Alumni(Salto) 19

La Nueva Academia 15

O´Higgins FC. 15

San Lorenzo(Rawson) 14

River Plate 13