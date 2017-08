Muestra fotográfica “Luz en la palma” de Florencia Lo Re en Galería de Arte Teatro Italiano Mates y Noticias

Fotogalería Meridiano 0° invita a la comunidad a la inauguración de la muestra “Luz en la palma” de la fotógrafa Florencia Lo Re, a llevarse a cabo el día sábado 26 de agosto, a las 20 hs, en Fotogalería Meridiano 0° – Galería de Arte Teatro Italiano, Alsina 29, Chacabuco.

Luz en la palma: En sus pasos están muchas de mis preguntas. Verlo me vuelve al origen. Un niño que, como el conejo de Alicia, me lleva a los huecos de mi propia historia y se aleja para dejarme en la infancia. Recorro los espacios que me vieron crecer, las personas y sus objetos. Escenas que aparecen como flashes de aquello que nos une: la casa y la familia. El gesto ilusorio del tiempo es quien nos habita. Fotografío para recordar.

Florencia Lo Re: nació en la provincia de Bs. As. Estudió fotografía en la Universidad Nacional de San Martín con dirección de Juan Travnik. Realizó seminarios con Sebastián Szyd, Paula Luttringer, Andrea Chame, Mayra Martell y escritura con Romina Resuche y Natalia Romero. Participa de los talleres de Adriana Lestido.

Publicó, junto a Silvana Lozano, el libro “A raíz desnuda”. Participó de muestras colectivas e individuales en la Alianza Francesa de Buenos Aires, Galería ArtexArte, Feria del libro Montevideo y FeLiFa, MuMo, Museo histórico de Ituzaingó. Realizó la asistencia curatorial de Humberto Rivas Antologías CC Recoleta. Participó en proyectos sociales educativos en Potosí, Bolivia y en la ciudad de Buenos Aires.

Actualmente, es docente de fotografía: Instituto de Arte Mauricio Kagel UNSAM, Centro Cultural Carpanelli Ituzaingó, Taller Intención de narrar y Taller Delta, proyecto de fotografía en la naturaleza.

Esta muestra podrá ser visitada hasta el día domingo 17 de septiembre de lunes a viernes de 8 a 20 hs. sábados y domingos de 17 a 20 hs.