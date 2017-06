Cristina lanzó el espacio “Unidad Ciudadana” (VIDEO) Mates y Noticias

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó este martes la alianza Unidad Ciudadana con vistas a las elecciones legislativas de octubre, pero no confirmó su candidatura a senadora nacional por ese espacio.



Durante el acto que encabezó en el estadio del club Arsenal de Sarandí, en Avellaneda, la ex presidenta señaló que viene a sumarse “como una más” y agregó: “Hay que ponerle un límite a este gobierno en las elecciones que son parlamentarias, no nos confundamos”.

En su discurso convocó “a la unidad ciudadana, a la unidad de todos los argentinos y todas las Argentinas porque estoy convencida, profundamente convencida, de que esta etapa histórica de agresión neoliberal a todos los estamentos de la sociedad no es una cuestión de partidos políticos”. Y añadió “no hay ningún argentino que no tenga un amigo o pariente con problemas de trabajo”, al iniciar su discurso en el estadio de Arsenal donde lanza la campaña electoral de Unidad Ciudadana.

En una de sus primeras intervenciones, la ex presidenta se refirió a la toma de deuda que hizo el gobierno nacional con un plazo de pago de 100 años. Al respecto señaló que además de las distintas medidas económicas que se han tomado durante la gestión de Mauricio Macri ahora “los argentinos deben hacerle frente” al nuevo escenario económico que se plantea con la deuda. “No están dando los números. Cómo nos pueden decir que nos van a endeudar por cien años,es imprescindible poner un freno” disparó.