Cambiemos presentó la lista Mates y Noticias

Este miércoles se llevó a cabo la presentación de los candidatos de Cambiemos Chacabuco. El acto tuvo lugar en el local de esa fuerza política, ubicado en Italia 22.

Oficiaron de anfitriones el Intendente municipal, Dr. Víctor Reinaldo Aiola, el vicepresidente de la UCR, Marcos Papadá y el presidente del PRO Chacabuco, ingeniero Jorge Muela. También asistió el diputado provincial Marcelo Daletto.

El salón fue colmado por militantes de ambos partidos, concejales, consejeros escolares y funcionarios del gabinete municipal.

La lista anunciada está integrada de la siguiente manera:

Candidatos a Concejales Titulares:

1) Rodolfo “Loli” Serritela

2) Ana Rodrigo

3) Ignacio Orsini

4) Clelia Cuozzo

5) Mario Dicundo

6) Carolina Marino

7) Miguel Rojas

8) Mariana Cámera

9) Iván Del Papa

Candidatos a Concejales Suplentes:

10) Silvina Frontera

11) Guillermo Vargas

12) Lucía Marsiletti

13) Rodolfo Fernández

14) Julia Cersósimo

15) Ermindo Rodríguez

Candidatos a Consejeros escolares:

1) Patricia Colacilli

2) Leandro Di Pinto

3) María Laura Papadá

4) Sergio Bustos

5) Agostina Galante

6) Mariano Alaman

En cuanto a las alocuciones, primero habló la candidata a consejera escolar Patricia Colacilli quien expresó: “Me comprometo a trabajar y a sumar mi esfuerzo para ayudar desde el Consejo Escolar, a trabajar como lo sé hacer y como me enseñaron mis padres, con honestidad y voluntad de trabajo… Es un orgullo poder colaborar con quienes ya están trabajando en el Consejo desde el inicio de esta gestión”.

Luego tomó la palabra el primer candidato a Concejal, Loli Serritela, quien agradeció a las autoridades de Cambiemos el haberlo convocado para ocupar ese lugar. “Hoy me toca estar cumpliendo funciones en Desarrollo Social, un lugar que durante los últimos doce años funcionó como un kiosco que ayudaba solamente a los del mismo color político o a vecinos que no necesitaban de la ayuda del Estado. A los verdaderamente postergados no les llegaba ningún tipo de ayuda. Nosotros entendemos que la política se hace desde otro lugar, desde el lugar de la gente, acercándonos a todos sin distinción partidaria”, dijo el secretario.

Más adelante manifestó estar “orgulloso de presidir una lista que es una lista de lujo, con gente que piensa de distintas maneras sobre cómo enfrentar las problemáticas, lo que hace más enriquecedor el trabajo para la comunidad de nuestro partido.

Serritela Destacó también que “en estas elecciones se pone en juego la gestión de un Intendente que cambió para siempre la historia de Chacabuco” y agradeció “la gestión del diputado Marcelo Daletto que hace un gran esfuerzo para traer obras y beneficios desde la provincia y desde Nación”.

Por último se refirió a su candidatura diciendo que “tenemos un equipo que trabaja denodadamente para la comunidad, no por un beneficio personal. Chacabuco necesita gente que trabaje para mejorar la situación de todos los vecinos después de tantos años de abandono. Allí donde haya una necesidad, allí estamos aportando soluciones, por eso les pedimos a todos que nos acompañen en las próximas elecciones”.

En tercer lugar hizo uso de la palabra el diputado provincial Marcelo Daletto, quien dijo que “la diferencia en las próximas elecciones en Chacabuco será récord histórico. Hace poco más de dos años nuestro país, nuestra provincia y nuestra ciudad estaba gobernada por quienes solamente pensaban solamente en su beneficio propio. En 2015 les pudimos ganar con el liderazgo del Dr. Aiola y comenzamos a recorrer un camino que cambió y que seguirá cambiando la realidad. La sociedad nos demandó cambios y estamos cumpliendo con ese reclamo. El desafío que nos propusimos hace más de dos años se renueva en estas elecciones”.

El acto fue cerrado por el Intendente municipal, quien comenzó su alocución agradeciendo a todos los candidatos. Y avanzó: “decidirse a participar e involucrarse en este desafío es de una enorme valentía. Nosotros nos apoyamos en nuestro trabajo y en las soluciones para la gente. No nos dedicamos a hacer campaña sucia como otros que solo saben denostar porque no tienen ninguna propuesta. Sabemos que la población nos acompaña y nos seguirá dando su apoyo porque saben distinguir entre aquellos impresentables que nunca hicieron nada por Chacabuco y que solamente saben poner palos en la rueda. Más palos nos ponen, más comprometido es nuestro trabajo. Somos un equipo de vecinos que con mucho trabajo estamos cambiando la ciudad y el partido. Por supuesto que falta mucho por hacer, pero tampoco podemos pretender cambiar en un año y medio solucionar los problemas postergados durante doce años. La gente sabe muy bien quienes eran los impresentables, no los pueden engañar más. Pedimos a todos los ciudadanos de Chacabuco que nos sigan acompañando. Esta próxima elección es una elección crucial y que quede claro que trabajamos en conjunto con nuestra gobernadora y nuestro presidente, para mí es un orgullo formar parte de este equipo. Los que gobernaron durante tantos años jamás se hicieron cargo de nada, nosotros nos hacemos cargo y estamos solucionando el desastre que dejaron y nos seguiremos haciendo cargo cuando en las próximas elecciones los aplastemos en las urnas. Vamos a trabajar para que no vuelvan más”.